聽新聞
0:00 / 0:00

觀光署人事也異動 前松山文創總監陳玉秀接任觀光署長

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
松山文創園區總監陳玉秀。松山文創園區／提供
松山文創園區總監陳玉秀。松山文創園區／提供

繼雙鐵人事大地震後，交通部觀光署長人事也異動，據悉，行政院近期已核定觀光新署長人選將由前松山文創園區總監、現任台鐵公司董事陳玉秀接任。相關人事案仍需等交通部正式對外宣布。

據悉，行政院近期除已核定台鐵與高鐵董事長人事案外，觀光署也將有異動，原任觀光署長的周永暉傳出將卸任，將由陳玉秀接手，此人事案已經過行政院核定，預計近期就會對外宣布。

新接手觀光署長的陳玉秀為1969年出生，現齡55歲，畢業於台北科技大學經營管理學系碩士，曾於台北市電腦商業同業公會任職超過12年，隨後歷任財團法人台北市文化基金會總監、月眉國際開發股份有限公司總經理特助、台灣商業聯合總會處長、松山文創園區總監。

知情人士表示，會選擇由陳玉秀出任，主要看中其豐富業界經驗，且擅長大型活動展演規、產業輔導等，另也熟諳科技化服務應用及創新服務等，是符合觀光署所需的專業人才

觀光署 行政院 總監

延伸閱讀

1公頃以下露營場規定鬆綁 「無痕露營」面積擴大

TWICE、BLACKPINK高雄接連開唱 訂房搶手竟傳出14萬天價住房

逾9成非法露營場就地合法難 觀光署修法放寬「無痕露營」

松山文創園區奪銀級「永續旅遊目的地獎」 6/6起學園祭「都市景觀設計週」接力推廣永續未來

相關新聞

史哲被指文化部長任內濫用公務車 史：順路裹膏藥

行政院證實政務委員史哲將接高鐵董事長，新黨北市議員侯漢廷昨卻爆料史哲擔任文化部長的上班日，搭公務車去推拿診所，「若要人不...

觀察站／交通素人史哲接高鐵 破格任官太駭異

行政院拍板，由政務委員史哲接任高鐵董事長，原任高鐵董座鄭光遠轉任台鐵董事長，突如其來的雙鐵人事調動，不僅引發交通圈與政界...

台鐵產業工會憂 鄭光遠難複製高鐵經驗

台鐵公司董事長前天傳出由高鐵董事長鄭光遠接任。台鐵內部對鄭光遠看法不一，部分肯定其專業，但也有員工劇烈反彈，認為由非台鐵...

綠營：史哲接高鐵 任務是高鐵南延徵地

史哲將出任高鐵董事長，據指出，這項人事案的關鍵及史哲重要任務之一，是高鐵南延已拍板要改採「高雄方案」，高鐵將進入高雄市區...

觀光署長 傳松山文創前總監陳玉秀接任

繼雙鐵人事異動後，交通部觀光署也傳出將有人事變動。據了解，行政院近期已核定觀光署長新人事異動案，將由松山文創園區前總監、...

藍：沈伯洋父75%生意來自大陸 營業額17億

民進黨立委沈伯洋父親遭控以「中國台灣」名義向陸申請出口許可，大賺紅錢，引發雙標質疑。國民黨昨再揭露，沈父公司自二○○八年迄今，有七成五生意來自中國，營業額上看新台幣十七億元，如此商業規模已是「中國商人超級大戶」，怎還能說父親是中南美台商？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。