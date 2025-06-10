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獨／觀光署長也換將 傳前松山文創總監陳玉秀接任

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
前松山文創園區總監陳玉秀。聯合報系資料照片／記者林俊良攝影
前松山文創園區總監陳玉秀。聯合報系資料照片／記者林俊良攝影

繼雙鐵人事大搬風後，如今再度傳出交通部觀光署也將有人事變動，據了解，行政院近期已核定觀光署長新人事異動案，將由前松山文創園區總監、現任台鐵公司董事陳玉秀接任。然相關人事案仍需等交通部正式對外宣布。

據悉，行政院近期除了已核定台鐵與台灣高鐵（2633）董事長人事案外，觀光署也將有異動，原任觀光署長的周永暉傳出將卸任，將由陳玉秀接手，此人事案已經過行政院核定，預計近期就會對外宣布。

新接手觀光署長的陳玉秀，畢業於台北科技大學經營管理學系碩士，曾於台北市電腦商業同業公會任職超過12年，隨後歷任財團法人台北市文化基金會總監、月眉國際開發股份有限公司總經理特助、台灣商業聯合總會處長、松山文創園區總監。

據了解，會選擇由陳玉秀出任，就是因為看重陳玉秀具有豐富的業界經驗，且擅長組織管理、產業輔導、大型活動展演規劃及策辦等，另外也熟諳科技化服務應用及創新服務等，恰好可以迎合觀光署要積極推動的展場經濟帶動觀光的規劃。

觀光 董事長 文創

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