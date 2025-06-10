電話騷擾案再開戰！羅智強秀通話紀錄對賭 柯建銘稱已報案

民進黨立院黨團總召柯建銘日前指控，國民黨立委羅智強在協商時用無聲電話騷擾他。立法院長韓國瑜今天下午召集朝野協商，雙方為了電話騷擾事件再度開戰，羅智強秀出通聯紀錄，並嗆柯建銘要不要辭立委；柯建銘則稱已向刑事警察局報案，屆時哪支手機撥號都查得出來。

韓國瑜下午召集朝野協商，討論前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案、114年度國營事業預算等和司法院大法官人事案等。

羅智強在協商一開始，就拿出手機通聯紀錄指，他遭柯建銘指控5月15日打手機騷擾對方，他當下不以為意，結果遭網軍側翼攻擊；羅智強拿出手機通話記錄佐證自己，5月15日根本沒有打給柯建銘。

羅智強與柯建銘對賭，如果查得出他在朝野協商時打電話給柯建銘，「我立刻退出政壇，我辭掉立委，也不用大罷免」；並追問柯建銘，「如果你拿不出來，你要不要辭掉立委？毀掉自己的院長夢」。柯建銘則回嗆「你（指羅智強）7月26日就滾蛋了，還要活多久？」

柯建銘表示，羅智強可以用不同手機打電話，「稍微要有點電信常識」，也許是向旁邊的國民黨立委徐巧芯或國民黨團總召傅崐萁借電話；柯建銘說，他已向刑事警察局報案，可馬上調出打給他的是哪支手機，連定位都查得到。

傅崐萁一度也加入混戰說也要去調通聯紀錄。

主持議事的韓國瑜要羅智強、柯建銘和傅崐萁這三位「桃園三結義」明天早上一起去中華電信，也歡迎各黨團幹部隨時打電話找他聊天。

最後朝野黨團協商結論為，前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案，經協商通過內容送各黨團確認後，6月12日中午前送議事處，6月13日在院會處理。