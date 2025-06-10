史哲被爆公務車私用 王鴻薇：以後要濫用高鐵嗎

文化部前部長、行政院政務委員史哲將擔任高鐵董事長，遭批評無交通專業外，也被爆濫用公務車。國民黨立委王鴻薇今表示，史哲完全是酬庸無誤，難道以後要從濫用公務車，變成濫用高鐵了嗎？

王鴻薇說，史哲在民進黨新潮流的庇佑下，在根本沒有任何交通以及軌道專業的背景之下，竟能夠出任高鐵董事長。可是旋即史哲被爆出在他擔任文化部長任內，也涉濫用公務車，且被抓出他還用公務車跑去做推拿，跟最近爆發的一連串監察院濫用公務車，公器私用，如出一徹。

王鴻薇強調，如果監察院前秘書長李俊俋要為了濫用公務車下台以示負責的話，史哲當時作為文化部長，也一樣濫用公務車，現在還好意思再去當高鐵董事長嗎？難道以後要從濫用公務車，變成濫用高鐵了嗎？

王鴻薇認為，史哲的人事案完全是酬庸無誤，而爆發濫用公務車的爭議，史哲根本沒有資格擔任高鐵董事長。現在已經有議員揚言要提告，史哲現在要做的事情，不是去擔任新的高鐵董事長，而是應該面對檢調的調查。