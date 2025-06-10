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電話騷擾羅生門舌戰！羅智強澄清發誓願退政壇 柯建銘嗆明天秀證據

中央社／ 台北10日電
國民黨立委羅智強（右）、民進黨團總召柯建銘（左）。聯合報系資料照
國民黨立委羅智強（右）、民進黨團總召柯建銘（左）。聯合報系資料照

國民黨立委羅智強日前遭指在朝野協商以「無聲電話」騷擾民進黨團總召柯建銘。立法院長韓國瑜今天召集朝野協商，羅智強說，請調出通聯紀錄，若查出是他打的就立刻退出政壇；柯建銘說，「明天我就拿出來」。

韓國瑜下午召集朝野協商，研商「中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案」、「中華民國114年度中央政府總預算案附屬單位預算及綜計表-營業及非營業部分」、「司法院人事同意權」等案。

羅智強遭指日前在朝野協商時，以「無聲電話」騷擾柯建銘，他並調出手機通聯紀錄指出，5月8日、15日兩天朝野協商，他的手機都沒有撥號紀錄，除對罷團提告、求償新台幣100萬元外，也已委託律師加告柯建銘。

羅智強在協商一開始就表示，這是在朝野協商發生的事，謠言在哪發生就要在哪澄清，這是他的尊嚴問題。如果查出是他在朝野協商打電話給柯建銘，「我立刻退出政壇」，他辭掉立委就不用大罷免，「柯建銘如果我沒有打給你，你要不要辭掉立委」。

柯建銘則說，哪支手機跟他通聯的，會馬上調出來，還有定位都查得出來，「明天我就拿出通聯紀錄給你看」，要稍微有點電信常識，且誣告是有罪的；他已經正式報案，讓刑事警察局來處理，不會私下跟羅智強處理。

國民黨團總召傅崐萁表示，明天早上他也去調出自己的通聯紀錄；羅智強說，「明天我們3個一起去中華電信，好不好」。柯建銘說，他已經正式報案，「檢察官會找你」。韓國瑜表示，你們「桃園三結義」明天早上一起去中華電信。

據朝野黨團協商結論，前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案，經協商通過內容送各黨團確認後，6月12日中午前送議事處、6月13日在院會進行處理。

另外，114年度中央政府總預算案附屬單位預算部分，傅崐萁表示，他對總預算案審查還餘悸猶存，雖然通過歷史新高的總預算，行政院卻說連衛生紙都買不起，在這時間點應該花更多時間審查，總統賴清德、柯建銘發起大罷免，「現在審查預算如履薄冰」。

傅崐萁說，應再花更多時間討論、協商，請韓國瑜容後再行協商，且這部分沒有急迫性，也在執行中，歷年都是在下半年才審議，現在沒有迫切需要。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，民眾很難接受立法院「總預算之亂」這種審查品質，既然延會到7月底，就依照預擬的協商結論，下週二（17日）前各黨團收案，讓財政委員會有時間彙整，後續就一案一案來，扮演好立委職責，如果連預算都不審，難道要一直排考察墊檔嗎。

韓國瑜 羅智強 柯建銘 朝野協商

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