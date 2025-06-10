影／館長赴陸看齊偶像尋真相 酸沈伯洋熊貓扮黑熊

館長陳之漢今天啟程前往上海，預計禮拜天搭機返台。他出發前在桃機受訪時表示「此行沒收錢、沒有政治目的」，是為了向他的偶像沈伯洋的爸爸看齊，所以要過去看看大陸目前的狀況，還批評沈伯洋「熊貓扮黑熊」、「民進黨賺中國錢就是貿易，我去中國做直播就是統戰，這什麼狗屁道理？」

陳之漢說，他感覺台灣這幾年對立很嚴重，民進黨最大的題材就是中國、恐中、仇中、中國人吃不起茶葉蛋、廁所沒有門、高鐵沒有靠背、是不是餐餐吃榨菜，所以他要去看看對岸的經濟狀況，屆時在那邊開直播讓台灣人都能看到現狀，多多了解就能知道誰在說謊，這就是他此行的目的。

陳之漢出發前在直播上說自己此行是擔任「和平大使」，國台辦也回應歡迎包括台灣網紅在內的廣大台灣同胞到中國走走看看，增進兩岸同胞彼此了解。媒體詢問會不會擔心國台辦到場歡迎，陳之漢說到了當地就客隨主便，主要是不要害怕，他也想了解當地生意怎麼經營的，兩岸多交流互相了解。

陳之漢強調「民進黨以前講的我都信」，他曾經多麼仇視中國大陸，也覺得這輩子都不會去，但這兩年發現事實好像不是這樣，加上最近的事情，台灣人民對立的多麼嚴重，他就決定自己花錢過去，把真相帶給大家。

民進黨立委王義川曾說中國大陸高鐵沒有靠背，陳之漢說此行特別安排搭乘高鐵就是針對王義川，也邀他一起到大陸看看中國大陸進步到什麼程度，全世界的國家都在競爭，台灣政府到底在幹嘛？

他說2023年藍白合破局是很大的遺憾，否則今天總統不會是賴清德，台灣不會演變成現在這樣，柯文哲也不會被押進去，他加入「黨外在野大聯盟」就是希望能夠把台灣人民的心團結起來。萬一大罷免成功，台灣還會負債多久，民進黨還會通過多少亂七八糟的法案，台灣過去十年都在空轉，所以在野一定要合作把台灣救回來。

國民黨今舉行記者會揭露，民進黨立委沈伯洋父親沈土城遭控以「中國台灣」名義向中國大陸海關申請出口許可，沈父公司自2008年迄今共有1.9萬多筆交易，營業額上看新台幣17億元，其中高達7成5來自中國大陸，希望沈伯洋不要再瞎扯沈家是中南美洲的全球商人，根本是中國商人的超級大戶。