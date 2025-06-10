快訊

奧地利爆校園槍擊！驚傳學生、教師傷亡「至少8死」

濫用公務車燒進文化部！史哲遭爆搭車去推拿 挨酸研究青草藥文化

台中女高中生失聯6天 家屬憂「被騙去國外」急協尋…警今找到人

前苑裡鎮長劉秋東涉貪 監院彈劾移送懲戒法院

中央社／ 台北10日電

國民黨籍前苗栗縣苑裡鎮長劉秋東涉嫌任內透過白手套向廠商索賄未果，並與兒子共同借牌投標非法承攬公所工程，一審遭判刑11年。監察院日前也全票通過彈劾劉秋東，移送懲戒法院審理。

劉秋東在民國107年底至111年12月25日擔任苑裡鎮長，尋求連任落敗後，爆出任內涉及多起弊案，包含涉嫌透過白手套向廠商索賄未果，並與兒子共同借牌投標非法承攬公所工程，經檢方起訴，苗栗地方法院去年依貪污治罪條例判刑11年。可上訴。

監察院今天透過新聞稿指出，劉秋東多次利用業務上執掌的工程標案機會，借牌投標取得苑裡鎮相關公共工程標案，不法利益新台幣43萬餘元，並曾向廠商索取賄賂未遂，嚴重敗壞法紀及損害政府廉潔形象。

監察院指出，劉秋東所為顯然違反公務員服務法、公務員廉政倫理規範等，嚴重敗壞法紀及損害政府廉潔形象，情節重大，核已構成公務員懲戒法第2條第1款的應受懲戒事由，監察院已於3日彈劾案審查會時，全數通過監察委員王麗珍、張菊芳、郭文東所提的彈劾提案，全案移送懲戒法院審理。

貪污 監察院 彈劾案 公務員

延伸閱讀

前駐關島處長涉詐租補、弄丟公物 監院彈劾送懲戒法院

鄉長、課長性騷職員…監院糾正宜蘭南澳公所 並要縣府檢討

馬斯克支持彈劾川普換范斯接任 白宮：令人遺憾

監院濫用公務車 高嘉瑜說更該檢視績效 網用1句話酸爆

相關新聞

濫用公務車燒進文化部！史哲遭爆搭車去推拿 挨酸研究青草藥文化

監察院公務車爭議延燒，如今行政院政務委員史哲也被踢爆，新黨北市議員侯漢廷今指出，史哲擔任文化部長的上班日，搭公務車去推拿...

立院三讀通過 節能家電減徵貨物稅2000元延至2029年

民眾小確幸！立法院會今天三讀修正通過「貨物稅條例」11條之1，將購買節能電器每台最高減徵貨物稅2000元措施，延長4年半...

指台灣五缺、三不缺 陳菁徽：不缺的都與民進黨有關

國民黨立委陳菁徽今日表示，台灣有「缺人」、「缺電」、「缺醫護」、「缺急診醫師」、「缺正常官員」等「五缺」，另有三個「不缺...

洛杉磯抗議升溫 外交部：目前未傳出有我僑民捲入衝突

美國加州洛杉磯6日起連日爆發對美國移民執法單位突襲的抗議潮，執法人員與示威者的對峙持續升溫，且有擴大跡象，美國總統川普與...

影／館長赴陸看齊偶像尋真相 酸沈伯洋熊貓扮黑熊

館長陳之漢今天啟程前往上海，預計禮拜天搭機返台。他出發前在桃機受訪時表示「此行沒收錢、沒有政治目的」，是為了向他的偶像沈...

前副手史哲將出任高鐵董事長 陳其邁：他一定可以勝任

曾任高雄市副市長的史哲即將接任台灣高鐵董事長，高雄市長陳其邁今天透過幕僚轉述表示，史哲曾參與高雄多項重要建設，跨局處協調...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。