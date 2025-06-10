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批沈伯洋雙標無上限 國民黨：抗中劇本還要演多久？
國民黨今揭露，民進黨立委沈伯洋父親公司自2008年迄今，有7成5生意來自中國，營業額上看新台幣17億元。沈伯洋回應，把訂過、買過中國貨的全抹紅，只是在幫大罷免添柴火。國民黨反嗆，沈伯洋的雙標無上限，對別人用顯微鏡標準檢視，對自己卻用美肌「綠鏡」，民進黨包牌式抗中劇本還要演多久？
國民黨發言人鄧凱勛表示，整件事情的核心從來都是沈伯洋的雙標，過去直指台商跟台商之子都很可能是第五縱隊，甚至所有交流都是統戰的一部分；現在自己的爸爸大賺紅錢，又要大家別把所有人當中共同路人，當初對台商的口誅筆伐，氣焰滔天怎麼蕩然無存？
鄧凱勛說，沈伯洋被踢爆一面由爸爸賺紅錢，一面自己高喊抗中保台成青鳥男神，沈家包牌通殺不說，至今仍不願面對問題的核心，東躲西藏詞不達意，再試圖喊告讓人不敢質疑，「要告什麼，告訴老師嗎？」
他也酸，按照沈伯洋的標準，沈家就是資敵的最大嫌疑人，民進黨發言人吳崢說沈父讓大陸賺錢，不就是幫助大陸有更多資源來對抗中華民國？更有甚者，沈伯洋說他們是中南美台商，主要把大陸商品賣到厄瓜多，但厄瓜多是大陸一帶一路的堅實盟友，幫助大陸拓展一帶一路政策，增加大陸國際影響力，這不就是中共同路人？
鄧凱勛說，民進黨高舉的「抗中保台」大旗，早已淪為執政黨的遮羞布，讓青鳥盲從、不問是非，只要一句「抗中」，就能遮蔽雙眼支持民進黨；但現實是「抗中是工作，親中是生活」，雙標比比皆是。民進黨一手大賺紅錢，另一手指質疑者都是中共同路人、在地協力者，邪教化的抗中保台支持者，早已把黑熊當成尊者，毫不懷疑照單全收。
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