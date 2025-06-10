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補助款訴願若被駁回？蔣萬安堅定表態：當然提行政訴訟

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天前往市議會總質詢備詢。記者胡經周／攝影
台北市長蔣萬安今天前往市議會總質詢備詢。記者胡經周／攝影

地方政府不滿行政院剋扣一般性補助款，台北市長蔣萬安開第一槍向行政院提起訴願，要連本帶利討回。蔣萬安下午在議會總質詢時，議員林杏兒問蔣萬安訴願的勝算如何？蔣萬安說，若訴願被駁回，當然也會提出行政訴訟，尋求救濟。

另外，針對行政院對中正路改名之事緊急煞車，蔣萬安說，民眾關心的是民生的議題，特別是跟日常生活息息相關的交通、居住、相關基礎建設、教育，特別是照顧弱勢的社福，行政院要刪地方的補助，有錢改路名，沒錢來補助地方，民眾絕對無法接受。

林杏兒說，這次行政院罕見地對改路名踩煞車，是因地方政府一致反對，所以在這種壓力下，行政院才會要求內政部罷手，從這件事就可以看出來，只要地方政府能夠站得住腳，市府硬起來後，獲得人民的支持，就可以壓迫鴨霸的中央政府低頭。

對於議員詢問中央刪減地方補助款，北市提出的訴願，勝算有多高？蔣萬安說，站在地方政府的立場，是全力捍衛市民的權益，市府會窮盡所有方法來為民眾爭取應有的福利，所以提出訴願如果被駁回，後續當然也會提出行政訴訟來尋求救濟。

補助款 行政院 蔣萬安

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