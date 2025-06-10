傅崐萁人馬提案延選黨主席 張亞中：按規矩走

國民黨主席朱立倫日前接受本報專訪時表示，黨主席依例於9月改選。媒體報導指出，國民黨立院黨團總召傅崐萁系統主張延後改選，遭解讀是打臉朱立倫。表態宣布參選黨主席的孫文學校總校長張亞中表示，若真有特殊情勢需調整時程，應由受罷免挑戰的31席藍委提出，由國民黨決議通過。

國民黨表示，尊重中常委提案。黨內人士還原，有中常委在上周中常會發言，盼延後改選時程，朱立倫當時回應，他在受訪時所說皆是基於法定時程，還未有定案。明日中常會原定由組發會主委許宇甄、文傳會主委林寬裕「反惡罷」專題報告。黨中央已向中常委溝通，盼勿模糊焦點，至少等下周中常會再提案。

張亞中今午接受「中午來開匯」網路專訪時被問及此事，他說，曾多次委由辦公室主任何啟聖拜會國民黨秘書長黃健庭，盼能了解相關時程與選務進度，卻遲無法見面。在資訊不對等的情況下，他只能依據過往規畫時程，自行評估於5月22日宣布參選。

張亞中重申，制度必須嚴肅看待。依照黨章規定，黨主席選舉應於5月啟動選務程序，並於8月黨代表大會前完成。上屆因疫情屬天災不可抗力，延期社會均可接受。此次則無不可抗力，理應依制如常。他在年初即多次呼籲黨中央早做規畫，如今看來，又再次重蹈覆轍。

張亞中說，黨主席選舉時程若有調整，應按規矩走，他尊重黨中央的決定，但一定會參選到底，不會中途放棄。真有特殊情勢需調整時程，應由「利益相關者」正式提出，如今國民黨面臨大罷免挑戰，31位立委遭遇政治追殺，形勢確實嚴峻。若以因應罷免為由主張延後選舉，應由相關立委公開提出，由立法院黨團形成共識提案，交由黨中央共同決定。

張亞中說，他相信立委與黨中央均有能力判斷是否需要延期。延期對罷免是否有利，而其結果，雙方均共同承擔。他也說，若確定延期，黨中央務必清楚交代原因與未來的具體調整時程。

張亞中提到，國民黨能否安然度過第三階段罷免，不僅靠文宣與策略，更仰賴社會對國民黨的整體印象與好感認同。包括黨主席選舉時程與任何重大決策，都不能只看一時權謀，須放眼全局思考，避免再陷入「見樹不見林」或「見近不見遠」的危境。