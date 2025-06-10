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濫用公務車燒進文化部！史哲遭爆搭車去推拿 挨酸研究青草藥文化

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
新黨北市議員侯漢廷今踢爆，時任文化部長史哲曾搭公務車前往推拿診所。圖／取自侯漢廷臉書
新黨北市議員侯漢廷今踢爆，時任文化部長史哲曾搭公務車前往推拿診所。圖／取自侯漢廷臉書

監察院公務車爭議延燒，如今行政院政務委員史哲也被踢爆，新黨北市議員侯漢廷今指出，史哲擔任文化部長的上班日，搭公務車去推拿診所，他批若要人不知、除非己莫為，也要濫用公務車的史哲下台。

侯漢廷今在臉書指出，過去有雲林縣消防局前局長戴天星私用公務車遭彈劾，還被起訴判刑，台南市府民族事務委員會前主委汪志敏濫用公務車遭起訴判刑。

侯漢廷說，史哲擔任文化部長期間，上班日下午5時30分搭公務車去推拿診所，與監察委員搭公務車看牙如出一轍。車牌「ASF-6071」是文化部專用座車，他大酸史哲，「去推拿算什麼公務？研究青草藥文化嗎？」

侯漢廷喊話法務部、監察院，「你不辦，請你辦」，他將向北檢和監察院告發。除了監察院前秘書長李俊俋、一干監委等，如今還有史哲，加入「貪汙背信公器私用公務車」俱樂部。他批，民進黨占納稅人便宜的自私性格都一個，全體民眾等著看法務部檢察官執法標準是否一致。

新黨北市議員侯漢廷今指出，車牌「ASF-6071」是文化部專用座車，時任文化部長史哲曾搭公務車前往推拿診所。圖／取自侯漢廷臉書
新黨北市議員侯漢廷今指出，車牌「ASF-6071」是文化部專用座車，時任文化部長史哲曾搭公務車前往推拿診所。圖／取自侯漢廷臉書
新黨北市議員侯漢廷今踢爆，時任文化部長史哲曾搭公務車前往推拿診所。圖／取自侯漢廷臉書
新黨北市議員侯漢廷今踢爆，時任文化部長史哲曾搭公務車前往推拿診所。圖／取自侯漢廷臉書

監察院 文化部 史哲 侯漢廷

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