【重磅快評】檢調認證動搖國本 吳釗燮還賴著不走？

府院黨被共諜長期滲透，檢調查出，國安會秘書長吳釗燮昔日幕僚何仁傑長期洩漏機敏資訊，造成國安重大危害，犯罪情節嚴重，依法求刑9年以上。何仁傑是吳釗燮擔任外交部長的核心助理、諮議，檢調已認證洩密情節嚴重動搖國本，吳釗燮還能在國安決策圈賴著不走嗎？

根據檢調追查，民進黨前資深黨員黃取榮遭大陸人員吸收為共諜，從2017年起刺探收集國家秘密賺報酬，透過民進黨資深黨務主管邱世元吸收時任何仁傑、總統府機要吳尚雨等人，並用對岸手機內建的間諜小遊戲「五子棋」App，回傳當時副總統賴清德出訪巴拉圭，及外交部接見友邦資料。

由此可知，民進黨立委沈伯洋口中的「中共在地協力者」、「第五縱隊」，其實遠在天邊、近在眼前，民進黨不用到處找戰犯執行認知作戰，共諜就窩藏在府院黨內部，綠營自家人正是雙面人。何仁傑出包後，綠營側翼一度出面洗白他只是行政幕僚，無法經手外交機敏資訊，檢調狠狠拆穿民進黨的說謊能力。

檢調還原還原黃取榮手機的通話紀錄，發現對岸情工人員大讚何仁傑2022年12月至2023年3月間提供的外交機密資料很「稀奇、有價值、很有幫助」，甚至建議「多給獎勵」，內容包括外交部與友邦的接見資料、工作會議紀錄，甚至還有經貿合作架構與目標。檢調重批，何仁傑犯罪情節嚴重，依國家機密保護法「洩漏及交付經核定國家機密於大陸地區罪嫌」，求刑9年以上。

何仁傑是民進黨培養的黨政人才，一路歷練從黨中央、總統府，再到外交部，跟隨吳釗燮超過十年，結果從綠色幕僚變身紅色共諜，問題是，吳釗燮是後知後覺、不知不覺，還是假裝不知道？民進黨看圖說故事就可以指控在野黨親中賣台，吳釗燮至少3次迴避立法院國防外交委員會監督質詢，檢調追查共諜產業鍊若僅止於幕僚層級，難免惹人非議；何仁傑過去8年僅做過1次安全查核，檢調敢往上追查長官嗎？

沈伯洋父親沈土城的公司被踢爆登記「中國台灣」大賺紅錢，沈伯洋反控在野黨是中共協力者；吳釗燮幕僚被檢調查出是共諜，吳釗燮乾脆神隱到底，不回應、不負責、不下台，反正只要賴清德總統願意信賴，「吳釗燮們」就能繼續賴著不走。