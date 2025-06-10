沈伯洋爸被爆「賺紅錢」 蔣萬安諷：這才是卓榮泰說的「輪迴」

民進黨立委沈伯洋父親被爆「賺紅錢」，台北市長蔣萬安今說，有些平時扣人家紅帽子的民進黨人士，發現自己家族賺紅錢，「現在看到迴力鏢回來，這才是卓榮泰院長說的輪迴。」

蔣萬安今赴議會備詢，議員王欣儀問到，沈伯洋父親被披露以中國台灣的名義來賺錢，這跟沈過去抗中保台的言論自相矛盾，是不是雙標的狀況？

蔣萬安答詢說，之前民進黨內發生共諜案，他一再強調，若依照民進黨邏輯，難道民進黨內要養愈多共諜才愈愛台灣嗎？「完全不合理」，所以現在看到有些民進黨人士平時每天扣人家紅帽子，結果發現自己家族賺紅錢，「絕對不要雙標，現在看到這迴力鏢回來，這才是卓榮泰院長說的輪迴。」

王欣儀也繼續說，民進黨定義所謂的中國同路人或協助統戰，都是在做兩岸交流，難道正常兩岸交流也變成統戰、賣台等標籤，甚至台商及學者汙名化，不管是宗教和學術交流，選擇性操作邏輯，會不會認為是殘害兩岸和平。

蔣萬安說，兩岸愈困難愈要交流，這也是絕大多數民眾期待，大家都不希望發生戰爭、衝突，所以站在地方政府的角色，民間溝通交流要維持既有原則之上對等、尊嚴、善意、互惠進行。

他提到，如同台北市與上海的雙城論壇維持15年，彼此交流市政議題都有具體成果，會以此基礎之上，依市政議題來進行兩座城市交流。為此，王欣儀追問，目前雙城論壇的進度，尤其今年主辦方為上海市，蔣萬安是否會親自過去？

蔣萬安說，按照過往慣例維持聯繫及相關安排，目前沒有確定時間，還在溝通及預定相關主題，過往慣例都是在7、8月議會休會期間，但也有幾次是在下半年舉行，原則上都是市長親自出席，持續磋商讓雙城圓滿順利舉行。