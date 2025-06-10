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立院三讀通過　節能家電減徵貨物稅2000元延至2029年

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
立法院會三讀修正「貨物稅條例」第11條之1，購買節能電器每台最高減徵貨物稅2000元措施，延長實施至2029年12月31日止。圖／台中市經發局提供
立法院會三讀修正「貨物稅條例」第11條之1，購買節能電器每台最高減徵貨物稅2000元措施，延長實施至2029年12月31日止。圖／台中市經發局提供

民眾小確幸！立法院會今天三讀修正通過「貨物稅條例」11條之1，將購買節能電器每台最高減徵貨物稅2000元措施，延長4年半至2029年12月31日止。

現行節能家電退稅措施，是針對民眾購買經核定能源效率分級為第1級或第2級的新電冰箱、冷暖氣機或除濕機，每台最高減徵貨物稅2000元，實施期間只到今年6月14日。

行政院長卓榮泰日前指出，修法有助邁向2050淨零轉型目標、鼓勵民眾購買節能電器、提升高效率電器市場滲透率，以及促進家電產業升級等優點，因此拍板延長節能家電退稅至2027年12月31日，並得視實際推動情況延長1次，以2年為限，並函請立法院審議。

不過，立法院財政委員會5月7日初審時，朝野立委對延長年限並無共識，後續經朝野協商，最終決定延長實施時間至2029年12月31日止。

立法院 減徵

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