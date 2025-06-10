賴總統勉警專畢業生 善用 AI 科技與大數據

賴清德總統10日上午出席「台灣警察專科學校專科警員班42期正期學生組畢業典禮」，提出3個期許，包括持續學習、視民如親、團結互助。他表示，面對新興挑戰，除了要汲取各方的經驗，累積專業知識與技能，更要善用AI科技與大數據，持續學習，才能守護人民的安全。

包括內政部次長馬士元、警政署署長張榮興、海巡署副署長謝慶欽、消防署副署長簡萬瑤、台灣警察專科學校校長方仰寧等，皆出席活動。賴總統抵達後，首先頒授學位證書予畢業生代表。

賴總統致詞時表示，非常榮幸參加大家的畢業典禮，因為各位的畢業，代表國家又有一批專責維護治安、防災救險、捍衛海疆，具有遠大抱負的年輕人，即將肩負起守護國家與社會安全的重責大任。警察、消防和海巡都不是一般職業，而是守護人民生命財產安全的重要志業。

賴總統提到，無論警察、消防還是海巡的工作都非常辛苦，但包括在場同學還有大家的學長姐，都具有高度的使命感以及為民服務的熱忱，只要國家有任務、民眾有需要，都是使命必達。他感謝全國警消及海巡同仁的辛苦付出。

賴總統表示，今天各位同學即將踏出校門，除了恭喜大家邁向新的階段，也對大家有三個期許。

賴總統說，首先，畢業不是追求知識與專業的終點，而是終身學習的起點，期許各位同學要對新事物永遠保持好奇心。特別是科技日新月異，犯罪手法不斷翻新，加上氣候變遷、威權主義的擴張挑戰，都對人民生命財產安全帶來威脅。

他強調，面對新興挑戰，除了要汲取各方的經驗，累積專業知識與技能，更要善用AI科技與大數據，持續學習，才能守護人民的安全。

他也說，第二，期許各位從人民的需要看見自己的責任，就像前教宗方濟各所說：「好的牧羊人要沾滿羊群的氣息」。大家手中的公權力是人民所賦予，用來保護弱勢、維護人民權益、落實公平正義，相信大家一定能夠不負所托，秉持視民如親的精神，持續精進為民服務的工作。

賴總統表示，第三，期許各位要團結互助，同舟共濟。去年他上任後，全力提升台灣的全社會防衛韌性，希望透過強化國防、民生、災防、民主4大韌性，讓國家能夠因應各種挑戰，穩健前行。

賴總統指出，提升全社會防衛韌性的工作是跨部會、跨領域、跨專業、公私協力的工作，無論各位未來在哪一個工作崗位，都是提升台灣社會韌性的關鍵骨幹，大家一定要團隊合作才能發揮一加一大於二的功效，提升行政效能，確保國家的安全與社會的安定。

賴總統指出，未來政府也會進一步建立更具韌性的公共安全保障體系，讓站在第一線執勤者都能感受到國家重視、社會支持及制度保障。政府會持續投注大量資源，改善工作環境，提升福利及各項執勤裝備，讓警、消與海巡同仁，能夠獲得更大的支持，也讓大家能夠發揮更大的力量。