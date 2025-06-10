【重磅快評】酬庸林昶佐、史哲 一言以蔽之：肥水不落外人田

毫無交通背景的政務委員史哲，被任命為台灣高鐵董事長。時值「大罷免」緊鑼密鼓、朝野整軍備戰嚴陣以待之際，賴政府忽然做此酬庸，令外界好奇到底有何「急迫性」一定要在此時此刻調整人事，幫在野黨批評執政黨添加柴火。但追本溯源，這個人事案可能並沒有大家想的這麼複雜，純粹就是「肥水不落外人田」罷了。

和史哲同時調動的，還有現任高鐵董事長鄭光遠轉任台鐵董事長。鄭光遠不但是專業經理人，而且攤開學經歷，除了在高鐵已經10年，歷任高鐵執行長、總經理，今年2月才正式被任命為高鐵董事長。學歷方面，則是成功大學造船系學士、運輸工程碩士、麻省理工航管碩士、交通大學交通運輸博士。在到高鐵前，他曾擔任長榮航空總經理、董事長，長榮海運副總經理、長榮集團意大利海運董事長、長榮海運副總經理，高鐵執行長、高鐵總經理，學經歷都無懈可擊。

與鄭光遠相較，史哲的「東海大學資訊系學士，行政院政務委員、文化部長，高雄市副市長、文化局長、新聞處長，和勞保局總經理資歷，雖然稱不上見不得人，但幾乎都是靠政治任命而非專業性。這些背景，也無一和交通、高鐵有關。而鄭光遠擔任高鐵董事長，也沒傳出什麼紕漏，「史上鄭下」，令人有無限想像。

這個任命案，很容易聯想到前台中市議員、行政院發言人陳世凱接任交通部長的人事案，同樣是在需要高度專業的交通體系，同樣是沒有任何交通背景獲得青睞。但從本質上看，史哲的任命案，其實更像是前立委林昶佐出任駐芬蘭代表。

每逢有人事調動被批評，主事者一定會以「適才適所」作為辯解之詞，強調被任命者的某些特質符合這個人事的需求。林昶佐在被任命為駐芬蘭代表時，綠營上下馬上詳述林昶佐過去在外交的貢獻，以及他因為在音樂領域成就所以多適合去芬蘭當代表，似乎這位子就非他不可了。而史哲出任高鐵董事長，目前說詞是他長於溝通，有地方到中央的歷練，符合高鐵當前需求。就說法看，兩者如出一轍。

但即便林昶佐確實是外交天才，史哲又是和地方溝通的不二人選，問題仍是「這兩個位子非他們不可」嗎？或者「他們這麼有才幹，只能在這兩個位子上不可嗎」？比如說南非與我國外交關係很緊張，而南非恰好也是重金屬音樂流行之地，為什麼林昶佐不是去南非，而是去芬蘭？同樣的道理放在史哲身上，台鐵的問題更大，而且有更多和地方「溝通」的需求，為什麼史哲是去高鐵，而不是去台鐵？

道理很簡單，就是比起南非，芬蘭當然是各種條件都比較好的「肥缺」、「爽缺」；而比起薪水較低而且問題更多的台鐵，高鐵也是「肥缺」、「爽缺」。所謂的專業文官、經理人，在民進黨眼中，就是只能去艱困地方蹲點的，至於肥缺，當然就留給「自己人」了。

這是很無奈的現實。至於為何敢於在大罷免之際這麼做？原因無他，就是有恃無恐罷了。