指台灣五缺、三不缺 陳菁徽：不缺的都與民進黨有關

國民黨立委陳菁徽今日表示，台灣有「缺人」、「缺電」、「缺醫護」、「缺急診醫師」、「缺正常官員」等「五缺」，另有三個「不缺」，「不缺共諜」、「不缺用大惡罷破壞民主的人」，「不缺造謠抹黑的側翼」，剛好都跟民進黨有關，大惡罷若成功，台灣民主真的會發瘋。

陳菁徽今表示，台灣有五缺。缺人，5月出生人口再創新低，只有8433人出生，少子女化國安危機繼續惡化； 缺電，叫醒高雄人的，不是夢想，而是熱到爆但沒電沒冷氣的早晨。這一個月，高雄已經停電7次；缺醫護，今年1至3月全國共有921名護理師離職，其中3月離職人數為548人，創下近6年來新高。「沒有護理師的病床，就只是一張床」，所以急診塞爆；缺急診醫師，根據急診醫學會統計，今年離職的急診醫師將突破百人，但通過急診專科考試不到百人。入不敷出，導致急診崩潰，但衛福部長只呼籲國人不要生病，這是什麼「何不食肉糜」、「何不別生病」。

陳菁徽進一步說，缺正常官員，沒有交通專業背景的人當高鐵董事長，管外交的讓他國元首淋雨還凹雨水是上天祝福，交通重大災害卻說「行人地獄是形容詞，見仁見智」，而管能源政策的叫「台電基層看不下去可以離開」。

陳菁徽指出，這個國家，不缺共諜、不缺用大惡罷破壞民主的人，也不缺造謠抹黑的側翼，剛好都跟民進黨有關係。所以，大惡罷若成功，台灣民主一場空，台灣民主真的會發瘋。