洛杉磯抗議升溫 外交部：目前未傳出有我僑民捲入衝突

美國加州洛杉磯6日起連日爆發對美國移民執法單位突襲的抗議潮，執法人員與示威者的對峙持續升溫，且有擴大跡象，美國總統川普與加州州長紐森（Gavin Newsom）互槓；我外交部表示，衝突地點涵蓋洛杉磯市中心及派拉蒙（Paramount）市，非我國僑民主要僑居地點，目前未傳出有我僑民捲入衝突。

外交部發言人蕭光偉指出，外交部密切關注近日美國洛杉磯當地的抗議衝突事件，並於第一時間透過我國駐洛杉磯辦事處就近掌握事態發展。

蕭光偉表示，我國駐洛杉磯辦事處所在辦公大樓與衝突地點有相當距離，對前往駐處申辦領務的國人或民眾影響有限；建議近期擬前往駐處的國人與僑胞，盡量避開洛杉磯市中心抗議區域或執法警戒區；至於旅遊警示，外交部與駐外館皆會持續關切及掌握相關情形，並做必要評估；如有進一步的消息，外交部將隨時對外說明。