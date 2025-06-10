帛琉台商捲入吸金詐騙 外交部澄清「他非訪團成員」

外交部長林佳龍1月率團參加友邦帛琉總統惠恕仁就職典禮，鏡週刊報導，一名現身我特使團午宴的台商黃紀彰被查出涉入一起帛琉公有土地投資詐騙案，吸金約新台幣2000萬元；外交部發言人蕭光偉表示，外交部及駐館於特使團在帛琉各活動均未主動邀請黃君參加，也未接待黃；至於司法訴訟中的案件，外交部沒有評論。

蕭光偉表示，黃紀彰並非林佳龍一行訪團成員，這場有黃紀彰出席的午宴是由當地台商會主辦，外交部及駐館於特使團在帛琉各活動均未主動邀請黃君參加，也未接待黃。

鏡週刊報導，黃紀彰涉嫌向數名台商及中國投資客誆稱，帛琉有1件公有地投資案，投資金額含開辦費共需68萬美元（約新台幣2000萬元），隨後偽造帛琉州政府的公有地租約，騙取投資人信任紛紛出資，其中受害的2名台商交付金額後發現有異，委託調查驚覺上當，全案因此曝光。