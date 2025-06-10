志願役加給在野不同調 白表決棄權藍版齊頭式加薪

立法院會今天三讀修正通過軍人待遇條例部分條文，通過國民黨團所提志願役每月加給新台幣3萬元，但民眾黨團反對齊頭式加薪，因此在表決時，對國民黨團所提的再修正動議投下棄權，最後國民黨團仍以些微人數優勢通過提案。

為提升國軍招募誘因及保障義務役基本生活需求，立法院會今天經表決，三讀修正通過軍人待遇條例部分條文，新增志願役加給，未來志願投入軍旅者每月發給3萬元；另明定義務役月薪不得低於最低工資。以二兵為例，月薪將從2萬1350元升至2萬8590元以上。

民眾黨團版主張提升志願役待遇並法制化，反對齊頭式加薪，因此在院會處理有關志願役加給相關條文時，對於國民黨團提出志願役每月加給新台幣3萬元、明年元旦實施的再修正動議，呈現國民黨立委投贊成、民進黨立委投反對、民眾黨立委棄權的情況。但最後國民黨團以些微的人數優勢，通過所提版本。

另外，由於國民黨團、民眾黨團都提案義務役月薪不得低於最低工資，因此在院會處理相關條文時，民眾黨立委選擇支持國民黨團所提出的再修正動議。最後，在全案表決時，在野黨立委以人數優勢，通過修法。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤在審查法案廣泛討論時發言指出，藍白當家的立法院，一手砍國防預算，卻一手要為軍人加薪。現在國民黨大筆一揮，要增加國庫支出386億元為國軍加薪，這又踩到違憲紅線，呼籲在野黨不要重蹈覆轍。

吳思瑤表示，社會各界看得很清楚，國民黨為搶救罷免總動員，加薪、放假、普發現金樣樣來，這都是國民黨要特地討好，挽救自己的政治生命。「大罷免大成功，民主不會一場空」。

吳思瑤指出，照顧軍人是政府責任，無論誰執政，增進軍人福祉都是政策方向，但是「沒有比較沒有傷害」，民進黨做更好、更多，為軍公教調薪，馬政府任內只調1次，民進黨執政就調了4次，國民黨做不到的，民進黨做到了。

國民黨立法院黨團書記長王鴻薇表示，近來國軍面臨兵源不足的問題，根據國防部最新統計，國軍志願役總人數從2021年16萬4000多人，下降到2024年15萬2000多人，現在部隊編現比相當不夠。這提醒大家，國防體系出現問題。

王鴻薇指出，民進黨政府花大錢買軍備，但沒有最重要的官兵操作，買再多的武器都沒有用。當民進黨立委稱立院不應直接幫國軍加薪，有財政上的問題，但國民黨團提案幫國軍加薪，完全符合美國要求台灣國防支出提高到GDP（國內生產毛額）3%或5%。

王鴻薇表示，民進黨立委稱這樣的修法有違憲之虞，又稱國民黨亂刪國防預算，她敬告民進黨，不要再把國軍加薪拿來搞覆議跟釋憲，且今年度國防預算4712億元，比前一年增加367.4億元，呼籲民進黨不要再繼續造謠，「大惡罷若成功，國軍加薪一場空」。

民眾黨立委林憶君指出，近年來國軍志願役人數逐漸降低，缺額問題嚴重，眾多戰鬥部隊編現比不及8成，且每況愈下。民眾黨希望從源頭立法，將志願役加給法制化，希望透過提高各類的加給與薪資，增強國軍部隊。軍人為人民犧牲，民眾做軍人後盾。