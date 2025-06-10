自然人憑證淪詐騙工具 藍黨團轟：失能政府錢花到哪？

詐騙猖獗，不少民眾自然人憑證遭冒用而大量開設假帳戶，國內多家銀行停止以自然人憑證線上開戶。國民黨立委葛如鈞批評，無辜民眾淪人頭戶，但政府卻反要求民眾及銀行關閉功能，無能又卸責；國民黨立委黃健豪也批，政府究竟知不知情？過去花6億元升級自然人憑證，每年還做評鑑，請問錢花到哪、評鑑做心安？

國民黨立法院黨團今開記者會直指，政府在數位治理上的嚴重失能，短短幾天竟發生數位信任連三爆「Google 率先不信賴中華電信、行政院數位憑證」、「618萬筆保單遭到外洩」，近日又再爆國內至少17餘家公民營銀行同時宣布暫停使用自然人憑證進行線上開戶驗證。

葛如鈞批評，據金管會資料，以自然人憑證開戶，且被列為警示帳戶的比例竟高出其他驗證方式四倍，令人震驚。無辜民眾淪為人頭戶情況下，成詐騙集團洗錢的新工具，但政府應對方式荒腔走板，像建議民眾關閉iMessage、限制現金轉帳額度，甚至要求銀行直接停止半年未使用帳戶提款、轉帳功能。

葛如鈞質疑，政府無法解決問題、推諉卸責，而是關閉功能、封鎖監督、打壓提出問題的在野黨，不僅讓民眾陷入高風險處境，更讓我國的數位信任體系岌岌可危。他還說，國際上已有多項創新且兼顧隱私的數位身份驗證技術，像匿名虹膜、護照數位化等，反觀台灣AI內閣竟帶頭讓便民體驗開倒車。

黃健豪也批，金管會這段期間到底知不知情？只能任由銀行自救？這已經成為我國數位信任重大疏失，卻不見金管會的作為，政府之前完全沒有提醒民眾，也完全沒有解決方案；另外，自然人憑證主管機關為內政部，過去幾年內在升級自然人憑證相關計畫中就花了6億元，請問錢花到哪？過去每年做國際認證評鑑是做心安？

黃健豪提到，數位部說要推「電子簽章法」但現在卻發生如此大資安疑慮；數位部本來要推數位皮夾，當中含自然人憑證，這項計畫還可行嗎？若國人一樣去使用，自然人憑證又被詐騙集團盜用光了，那「電子簽章法」是不是根本是沒用的法律？根本無法保護資安及人民財產？他最後呼籲「大惡罷若成功，台灣資安就會一場空。」