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藍稱沈父7成5生意來自中國 沈伯洋：勿抹紅中南美台商

中央社／ 台北10日電

國民黨今天表示，民進黨立委沈伯洋父親的公司從2008年以來，共計1萬9041筆交易中，近7成5都是來自中國大陸，營業額上看新台幣17億元，簡直就是中國商人中的超級大戶。沈伯洋回應，他們家是中南美的台商，要把中南美的台商抹成紅的，真的是滑天下之大稽。

國民黨昨天召開記者會表示，中國海關總署官網赫見民進黨立委沈伯洋父親的「兆億有限公司」登記在案，自我矮化以「中國台灣」名義向中國申請出口許可，大賺人民幣。

國民黨今天再度召開記者會，智庫副執行長凌濤進一步表示，沈伯洋稱父親是「全球貿易商」、「中南美台商」，但根據他掌握的資料，沈伯洋父親的公司從2008年以來的所有紀錄，共計1萬9041筆交易中近7成5都是來自中國，營業額上看新台幣17億元，簡直就是中國商人中的超級大戶。

凌濤也說，沈伯洋家可以賺紅錢，別人與中國大陸做生意就是統戰，他想問國安單位何時才要查辦沈伯洋；沈伯洋的「黑熊學院」其實是「中國熊」，「台灣黑雄」已經變「中國紅熊」，而且是出賣台灣的「間諜黑熊」。

國民黨副發言人康晉瑜說，沈伯洋父親的公司不是所謂的中南美台商，而是在中國海關總署登記的「中國台灣」，按照過去民進黨的標準，這是矮化台灣的國格，也戳破是所謂中南美台商的謊言，沈伯洋的「抗中保台」品牌已崩解。

與會的國民黨台北市議員張斯綱表示，行政院近日說要進行特別忠誠考核，看相關親人有沒有人在中國大陸經商、或有居留證等，他呼籲全體民進黨高官、立委身先士卒，畢竟這些人掌握國家機密，最有可能出賣台灣。

對於國民黨質疑，沈伯洋上午在立法院議場前接受媒體聯訪說，他們家是中南美的台商，要把中南美的台商抹成紅的，真的是滑天下之大稽，如果按照國民黨標準，有買、有訂製中國商品就叫做賺紅錢，「試問你我身上穿的衣服如果是中國製，是否就是在賺紅錢」，不知道這是哪一個國貿系教出來的標準。

沈伯洋指出，雖然他們家是中南美台商，不代表就沒有風險，因為當有中南美洲國家訂購中國商品時，有可能要去中國跑訂單，這會有一定程度的風險。

沈伯洋質疑，從香港大公報等攻擊，再加上國台辦的制裁，台灣很多媒體不斷跟上，且報導中指出台灣有在地協力者，國民黨可能怕各界忘記其是與中國站在一起、應和中國的，因此緊急連續2天開記者會。

沈伯洋 國民黨 台商

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