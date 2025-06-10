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史哲將掌高鐵內部「皮皮挫」 賀陳旦：交通專業非重要

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史哲將掌高鐵 內部「皮皮挫」 賀陳旦：交通專業非重要

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
行政院政務委員史哲將轉任高鐵董事長，政院人士昨晚證實，此人事案已經行政院核定。聯合報系資料照
行政院政務委員史哲將轉任高鐵董事長，政院人士昨晚證實，此人事案已經行政院核定。聯合報系資料照

行政院昨晚證實，文化部前部長、現任政委史哲將轉任高鐵董事長，交通專業的派任震撼鐵道圈，高鐵內部深受打擊、氣勢低迷，認為這是對專業經理人的汙辱；交通部前部長賀陳旦說，應對外說清楚派任的理由及時間點，否則難說服人心，轉任者也須有理由才能全力以赴。

雙鐵人事大地震，行政院政務委員史哲將轉任高鐵董事長，政院人士昨晚證實，此人事案已經行政院核定。史哲將出任高鐵董事長，在交通圈引發議論，不少人提出質疑。

高鐵企業工會表示，對於這樣沒有交通背景及經驗的人擔任高鐵董座職位感到憂心，也認為經營高鐵需高度專業，然而面對這樣的人事派令，覺得是對專業經理人的汙辱，但由於人事無法改變，也只能期盼新任董座可以與內部高層及員工可以建立良好溝通，並改善目前基層員工亟欲改善的問題，包含高鐵票價調漲、員工福利等。

此外，外界對於史哲的評價極端，不少人以「酷吏」來形容史哲的作風，不少高鐵員工坦言，董事長尚未接任就感到「皮皮挫」。

賀陳旦表示，對於史哲接任高鐵董事長，消息一公布後就有質疑聲浪。負責人事派令的人應該說清楚，為什麼是這些人接任、為什麼是這時候發出派令，理由都要說清楚，否則難以服眾，也不該讓接任、轉任的人在莫名其妙的情況下離開，要讓他們知道需全力以赴的理由。

史哲過去並無交通專業，外界質疑是否能經營高鐵，賀陳旦反而認為，「董事長是否有交通專業背景不是太重要，重要的是董事長與總經理之間的溝通要順暢」，董事長與總經理的專業、才能可以互比，才能發揮最大的效益。

另外，賀陳旦說，從此次的交通人事派令來看，未來公營事業也需要有績效上的考核，才不易出現人事隨意變動的情況；至於史哲可發揮的空間及可創造的績效，賀陳旦說，這部分可以再觀察。

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