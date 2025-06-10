凌濤揭沈伯洋父公司7成5生意來自中國 營業額上看17億

民進黨立委沈伯洋父親沈土城遭控以「中國台灣」名義向中國海關申請出口許可，大賺紅錢，引發雙標質疑。國民黨今舉行記者會再揭露，沈父公司自2008年迄今共有1.9萬多筆交易，營業額上看新台幣17億元，其中高達7成5來自中國。如此商業規模已是「中國商人超級大戶」，沈伯洋怎能說父親是中南美台商？

國政基金會副執行長凌濤指出，沈伯洋父親的兆億有限公司，從2008年至今共達1萬9041筆的交易，總體的貿易額上看17億元，且比重高達近7成5來自中國，沈伯洋不要再瞎扯沈家是中南美洲的全球商人，根本是中國商人的超級大戶。

凌濤批評，國安單位為沈伯洋洗地，竟說是中共在打認知疫苗，事實是沈家就是有賺紅錢，是喝紅錢奶水長大的中國商人。國安單位有空幫沈伯洋洗地，面對民進黨4位黨工涉共諜案遭起訴，台灣最多共諜就在民進黨的府院黨內，請問何時查辦可能涉及共諜案的國安會秘書長吳釗燮？

對於民進黨立院黨團書記長陳培瑜說「到中國大陸經商，只有中國台灣的選擇，沒有台灣、中華民國的選擇，」凌濤反問「不要去賺不就沒事了嗎？怎麼會有選擇的問題？」連民進黨團書記長都在秀下限，一邊喊抗中保台一邊賺紅錢，就是民進黨側翼的嘴臉。

台北市議員張斯綱說，民進黨不分區第二名的沈伯洋，說要幫台灣建立防衛韌性，如今被發現是有17億元營業額的紅色貿易商，從台灣黑熊變成中國紅熊。陸委會用大刀對付一般民眾、基層村里長、宮廟，不讓與對岸交流，沈伯洋家族卻在大陸做生意，相關資料一定被對岸清楚掌握，過程中有沒有任何可能被交換，令人高度懷疑。

國民黨副發言人康晉瑜指出，國民黨揭露的資料來自於國際公開網站，並非引用中國大陸相關的資料，沈伯洋如何還能牽扯到中共的反制大罷免？過去是哪些綠營政治人物在抹黑台商、說台商是第五縱隊、是統戰的一部分，不就是民進黨和沈伯洋嗎？

國民黨發言人楊智伃說，民進黨一直在侮辱台商、汙名化兩岸交流，如今自食惡果。沈伯洋和綠營若要護航也要針對事實，不要顧左右而言他。是否去中國經商、賣中國貨，都是自己的決定，沒人逼你去登記、去賺中國錢，沈伯洋先前抹紅所有台商，如今被自己的邏輯打臉剛好而已。