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指沉默多數不滿賴 黃德北：陳培哲憂大罷免得逞將戒嚴

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
世新大學社發所退休教授黃德北。圖／取自黃德北臉書
世新大學社發所退休教授黃德北。圖／取自黃德北臉書

政界、學界及社運界等多人號召明成立「黨外在野大聯盟」，發起人之一的世新大學社發所退休教授黃德北指出，眾人對賴清德總統這一年破壞民主法治、讓台灣兵凶戰危感到不安，若賴不懸崖勒馬，各方力量將成推倒民進黨主要動力；另外，大罷免成功恐致戒嚴，若要歲月靜好，請大家一起支持「黨外在野大聯盟」。

前立委郭正亮、鄭麗文、中研院院士陳培哲、馬英九基金會執行長蕭旭岑、網紅「館長」陳之漢、北一女教師區桂芝、黃德北等人宣布明成立「黨外在野大聯盟」。鄭麗文昨表示，盼集結不同光譜的人對話，再現黨外精神，提出不同於賴清德的主流論述，在2028年讓賴下台。

黃德北稍早也於社群發文說明為何加入聯盟。他指出，記者會才發採通就引發討論，代表如他們所言，台灣存在廣大「沉默多數」，這群人對於賴清德一年來破壞民主法治、將台灣帶向兵凶戰危感到不滿與不安，若賴再不懸崖勒馬，民間各方集體力量將成為推倒民進黨的主要動力。

黃德北分析，「黨外在野大聯盟」主要由四種人所組成，一是國民黨的革新派成員，除對政局不安，可能也對國民黨主席朱立倫不滿；二是郭正亮與陳之漢等政治名嘴，他們對於民意感受最敏銳；三是特定的獨立學者，本來對不合理議題就會表達；四是「聲明」發起人與聯署人。

黃德北認為，台灣目前面臨的凶險困境，綠、藍、白各黨都不敢或不能面對處理，民進黨更為自身黨派利益，不斷激化兩岸對立與緊張，賴清德還動用國家機器打壓，更增添大家的不安與憤怒。如何突破兩岸緊張局面並建立和平是大多數民意的期望，無法處理的政黨與政治人物都將被歷史所淘汰。

黃德北表示，自己雖關心兩岸關係與台灣的和平安全，但眼前許多人更關注大罷免，因為一旦成功，擁有絕對權力的賴清德不知道會再推出哪些瘋狂政策？在籌組大聯盟時，陳培哲就非常擔憂，若大罷免得逞，賴下一步就會走上戒嚴。

黃德北提到，像韓國前總統尹錫悅年初宣布戒嚴未成，主要就是韓國執政黨在國會不是多數黨，以致在野黨能推翻尹錫悅的決定；現在民進黨在國會還是少數黨，賴清德就目無法紀，大罷免後台灣必將腥風血雨。若希望歲月靜好，請大家一起支持黨外在野大聯盟。

馬英九基金會 賴清德 大罷免

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