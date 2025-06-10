史哲任高鐵董座被批酬庸 黃國昌：去測薯條脆不脆嗎

文化部前部長、行政院政務委員史哲將擔任高鐵董事長，遭在野黨批評毫無交通專業，明顯是酬庸。民眾黨立院黨團總召黃國昌今日表示，高鐵董事長「很香很肥」，史哲拿什麼專業擔任高鐵董事長，「去測高鐵的薯條脆不脆嗎？」

史哲將轉任高鐵董事長，政院人士昨晚證實，此人事案已經行政院核定。此項消息引發各界批酬庸，認為史哲並無交通相關專業。民進黨立委沈伯洋為史哲遭批酬庸緩頰，稱「政治就是一種專業」。

黃國昌表示，史哲相關人事案就是赤裸裸酬庸，高鐵董事長「很香很肥」，合作廠商也不少，依民進黨派系角度占了大肥缺，勢必有助於未來選舉挹注所需資源。但以台灣人角度來說，請問史哲拿什麼專業擔任高鐵董事長，「去測高鐵的薯條脆不脆嗎？」

民眾黨團副總召張啓楷表示，史哲專長是文化與勞工卻被派任高鐵董事長，對這項人事案，民眾一定畫一個大問號。史哲派任後薪水大幅提高，反而具備交通專業的現任高鐵董事長鄭光遠卻被「降薪」調任台鐵董事長，一來一往薪水少了20萬。

張啓楷批評，民進黨政府從國營企業董事、高鐵董事長以及先前林昶佐任命為駐芬蘭代表，全都無視專業人才，酬庸養肥貓、養綠色樁腳，破壞中華民國體制，這就是民進黨最對不起台灣的地方。