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綠共諜案今被起訴 黃國昌指吳釗燮危害國安免負責

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
台北地檢署今正式起訴民進黨共諜案。民眾黨立委黃國昌說，印證「抗中是工作、舔共是生活」就是民進黨的DNA。吳釗燮神隱，把共諜當心腹，嚴重危害國家安全，卻連道歉都沒有。圖／聯合報資料照片
台北地檢署今正式起訴民進黨共諜案。民眾黨立委黃國昌說，印證「抗中是工作、舔共是生活」就是民進黨的DNA。吳釗燮神隱，把共諜當心腹，嚴重危害國家安全，卻連道歉都沒有。圖／聯合報資料照片

民進黨資深黨工黃取榮、國安會秘書長吳釗燮任外交部長時的秘書何仁傑、時任總統府總統辦公室諮議吳尚雨、民進黨民主學院前副主任邱世元等，因涉共諜案，台北地檢署今日正式起訴。民眾黨立委黃國昌說，印證「抗中是工作、舔共是生活」就是民進黨的DNA。吳釗燮神隱，把共諜當心腹，嚴重危害國家安全，卻連道歉都沒有。

北檢偵辦民進黨員涉共諜案，查出黃取榮被中國大陸滲透吸收後，回台組織間諜網路，透過邱世元協助，向吳尚雨、何仁傑索取總統出訪行程、外交文書，把攸關國家安全的機密文件賣給敵對勢力，北檢偵查終結起訴4人。

針對黃取榮、何仁傑、吳尚雨、邱世元等因涉共諜案被起訴，黃國昌表示，整天高喊抗中保台、恣意抹紅在野黨的民進黨，原來自己養了一群拿紅錢叛國的共諜，不僅絲毫禁不起檢驗，更印證「抗中是工作、舔共是生活」就是民進黨的DNA。

黃國昌說，此案涉及層面甚廣，從高檢署和北檢起訴範圍可以清楚得知，實已替民進黨築下防火牆，慎防擴大延燒，實乃斷尾求生。

黃國昌指出，最好的證明，除了吳釗燮沒被追究法律責任，高檢署起訴黃取榮違反國安法為中國發展組織，卻連發展了多少人都沒有寫，高檢署不覺得自己很可笑嗎？是沒有認真辦，還是不敢認真辦？面對自己人的醜事，高高舉起、輕輕放下，就是民進黨主政下的縮影。

黃國昌強調，最可恥的是吳釗燮迄今神隱，長期把共諜當心腹，嚴重危害國家安全，結果，不要說負起政治責任，連最基本的道歉都不曾說過一句。如今，案子起訴了，請問賴清德總統，還要繼續包庇嗎？還要縱容這樣的人掌管國家安全多久？

黃國昌 民進黨

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