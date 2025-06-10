何時提出罷免賴清德？ 黃國昌：人數就不夠啊

國民黨日前提出520後罷免賴清德總統，不過迄今無下文。民眾黨立院黨團總召黃國昌今日表示，「人數就不夠啊」，但針對大罷免這種破壞民主的行動，一定會號召選民出來向賴清德說不。

賴清德就職已滿一周年，於賴總統就職滿周年前，國民黨即提出罷免賴清德，不過至今對此沒有正面回應。

黃國昌說，罷免賴清德的門檻，在憲法裡寫得很清楚，「人數就不夠啊，立法院裡面的席次不夠啊，這是基本的憲政常識。」現在雖無辦法跨越憲法增修條文的門檻，直接罷免賴清德，但對於民進黨政府過去這段時間違法濫權、目無法紀，特別是立法院刪了中央政府及其所屬機關的預算，結果行政院長卓榮泰不肯刪自己的預算，刪給地方政府的一般補助款，目無法紀莫此為甚，現在還演進階版。

黃國昌表示，卓榮泰以為他是黑幫幫主，台灣人民繳的錢全部都是上繳給民進黨這個黑幫的錢，愛怎麼分配就怎麼分配，來跟卓榮泰跪，抱大腿的地方政府就給錢。敢不聽卓榮泰話的地方政府就不給錢。民進黨不是最討厭極權國家嗎？怎麼民進黨的所作所為，跟極權國家毫無二致？忘了法治跟人治最基本的差別嗎？民進黨不要用大罷免來包裝，就是選輸翻桌，民進黨要重回一黨專制獨裁的老路，事情就這麼簡單。

黃國昌指出，民進黨控制行政、司法、考試、監察還不夠，認為每一個憲政機關要由民進黨全面掌控，以綠為尊。對於民進黨所發起的這種破壞民主的行動，在野黨、台灣民眾黨，一定會號召選民出來向賴清德說不。

民眾黨團副總召張啓楷說，南韓殷鑑不遠，南韓前總統尹錫悅宣布戒嚴，不只下台，現在要被判內亂罪，南韓因此要變天。民進黨再繼續無法無天，違法亂紀，台灣人民也會用選票好好教訓。雖然是31罷藍比0罷綠，每一席都要顧下來，民進黨立院黨團總召柯建銘已經講了，大罷免後，在野黨好不容易還給大家的5天假要收回去，是否電價也要馬上漲？

張啓楷表示，大罷免如果成功，柯建銘就是立法院長，立院結構完全改變，台灣走向更獨裁，人民要的還假於民、還財於民全都被民進黨推翻，所以會共同努力，憲法法制上有非常多限制，一定要努力用選票教訓民進黨。