綠議員酸黃國昌視察葉元之「陪好陪滿」侯友宜一句緩頰

新北市議會今總質詢，民進黨市議員顏蔚慈、林秉宥、戴瑋姍輪番質詢，指民眾黨立委、主席黃國昌昨到板橋考察學校廁所、運動中心，國民黨立委葉元之「陪好陪滿」外，黃還稱廁所髒亂給新北落氣，要求市府發新聞稿反擊。新北市長侯友宜說，溪北公園視察葉也有來一段時間，任何立委到新北都歡迎，並請教育局對外說明。

顏蔚慈說，先前市府為了被罷免的葉元之，安排板橋溪北公園地下停車場視察，市長用心良苦，沒想到對方沒放在心裡，葉只待3分鐘就跑了，但他昨日邀請黃國昌到板橋視察，對黃陪好陪滿、對市長就落跑，為市長叫屈；黃國昌還來拆台，說學校廁所髒到孩子不敢上，校園跑道破損老舊「太離譜」，喊話市長應該反駁，難道要請到民眾黨立委才能解決新北的問題？

侯友宜說，溪北公園地下停車場是既定行程，謝謝到現場的立委、議員，且葉元之也來一段時間，提了很多寶貴意見，對於黃國昌來新北、任何立委視察都歡迎，而學校廁所這幾年已經編了6300萬，改善150間，不不停地改善。

林秉宥說，新北市地方補助款遭刪，是立院統刪689億總預算造成。侯友宜說反駁，立院統刪預算是以前就有慣例，但以前沒有刪地方補助款，第一次看到，統刪不能刪補助款，不會刪法定補助款。林話鋒一轉要求市府態度立場一致，新北被罷免立委最多有6席，卻有人說黃國昌要負責，他明明跟新北沒關係，一來就說廁所髒到沒辦法上，喊話侯別以德報怨，新北行政中立黃國昌卻來給新北落氣，要求發市府發稿指證錯誤。

侯說，他不了解黃來關心什麼議題，但廁所並沒有所謂髒亂，會請教育局對外說明。

戴瑋姍指出，身為行政首長應維持行政中立，質問目前罷免藍委案是否已經查對完成？民政局長林耀長說，6月12日將對查對結果開會討論，並將結果送交中選會。戴進問，新北選委會行政中立嗎？先前選委會有新北黨部書記長陳貞蓉因不實連署被收押。林回應，這是按照法令規定各黨都有，民進黨也有。