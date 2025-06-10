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綠為史哲解釋「政治是專業」黃健豪：高鐵成政治部門？

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立法院黨團今早針對數位信任等資安議題開記者會，並於會後接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影
國民黨立法院黨團今早針對數位信任等資安議題開記者會，並於會後接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影

政委史哲將接高鐵董座，國民黨立委直批史哲並無相關專業，就是酬庸；民進黨立委沈伯洋則說，政治就是一種專業。國民黨立委黃健豪批評，政治任命沒問題，但適合放在高鐵公司？難道高鐵公司已成「政治部門」？國民黨立委葛如鈞也說，政府一連串出包就是酬庸文化造成，如今卻持續酬庸。

鐵道圈近日盛傳文化部前部長、行政院政務委員史哲將轉任高鐵董事長，政院人士昨晚證實，此人事案已經行政院核定。消息一出，引發各界批評「酬庸」，直呼史哲並無交通相關專業；不過沈伯洋表示，政治就是一種專業。

黃健豪表示，政治確實是一種專業，但就過去大家對史哲的了解應該是文化人，再者，高鐵公司適不適合用政治任命，社會自有公斷，可以看到過去史哲過去都在文化相關部門工作，或擔任副市長這樣政治性高的職務，今天卻能擔任高鐵公司董事長，這很明顯、完完全全就是酬庸，再加上對比現任高鐵董事長鄭光遠是學經歷都與交通有關，一路走來都在相關民營交通公司，過去一段時間高鐵績效也卓著，是個專業人才。

黃健豪批評，並不是政治任命有問題，而是被任命者適不適合放在高鐵公司，有這麼多可以酬庸的位置，有這麼多政治任命的位置，為什麼要把高階的專業管理人才趕走，放一個完全沒有專業的「政治人才」、政治人物到高鐵公司？那高鐵公司到底還要不要負擔我國交通運輸的重任，難道高鐵公司已經變成沈伯洋口中的「政治部門」？未來高鐵若出現財務、交通、管理等問題，史哲有辦法處理嗎？

葛如鈞直呼「大惡罷若成功，專業任命一場空；大惡罷若成功，台灣民主大發瘋」，從信任憑證出包、自然人憑證出包，相關數位信任出現大漏洞及破口，民間全部都認為是酬庸文化造成，政府完全沒有傾聽民意，竟持續在酬庸，民意一定會站出來，對酬庸文化投下「不同意票」。

高鐵 政治任命 史哲

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