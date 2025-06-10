陳佩琪：檢曾問和柯文哲的床有無他人睡過 至今不知為何

民眾黨前主席柯文哲太太、醫師陳佩琪今在臉書發文，指曾被北檢檢察官姜長志問及「妳和先生主臥室的大床，有沒有其他人來睡過？」讓她當下冷汗直冒。她說，若檢察官也問柯文哲同樣問題，不知道柯文哲會不會胡思亂想。陳佩琪說，至今不知檢察官問這個問題的涵義是什麼？連她的律師也不知道。

陳佩琪今在臉書發文，指去年底年末那4個月是柯文哲被北檢無端羈押的日子，每週二是「鏡檢」出刊爆料偵訊內容的時間，當時就想什麼時候會爆料這個？大病初癒，跟大家聊一下八卦輕鬆一下。

陳佩琪表示，年初柯文哲跟她說北檢派檢察官林俊言專門對付他，檢察官姜長志則專門對付她。陳佩琪說，曾被姜在一間小小的偵查室內被問「妳和先生主臥室的大床，有沒有其他人來睡過？」這個問題，讓人坐立不安。

陳佩琪指出，她的記憶力很好， 但姜問她「床」的問題， 當時心想姜下一步是不是秀出某年某月某日柯文哲邀女人來家裡約會的簡訊和相片，的確當下讓她冷汗直冒，後來她去找律師詢問說檢察官問這個到底是什麼意思啊， 她的律師是個經驗極豐富的律師，也雙手一攤說不知道。

陳佩琪提到，若是林俊言也拿這樣的問題去問柯文哲：「你們家的床有沒有其他人來睡過？」柯文哲心裡會不會想：「這個佩琪啊，竟然趁我不在家帶小王回家睡？！」直到現在她還是不知道檢察官問這問題的涵義是什麼？

陳佩琪說，柯文哲當市長時常帶著她參加公益活動，特別要她著重在兒童和婦女議題上， 這幾年台灣少子化問題嚴重， 他說據他和社會局、民政局研究觀察的結果，做出以下的結論：「東方人觀念通常是要結婚後才考慮生小孩」，所以他要局處首長「研議」方案（她用「研議」這兩個字好像不妥，京華城案市長叫下面的人因應市民陳情去研議是被告貪汙圖利） ，要鼓勵年輕人走入婚姻，市府再把年輕夫妻家庭的支撐架構建立好（例如社宅和托嬰、托幼等） ， 這樣少子化問題才會有救。

陳佩琪表示，柯文哲常舉說年輕人要結婚啦，這樣背部或屁股長褥瘡，就有人幫忙擦藥了，聽他用這理由鼓勵年輕人結婚，都會白他幾眼，因為用有人幫忙擦藥這好處而結婚，也真是奇怪。其實他的意思是要首長們宣揚家庭價值和理念，鼓勵年輕人走入婚姻，改善台灣少子化問題，將來當上總統了，兒子能去美國工作生小孩，自己帶著太太親手做的無糖餅乾到總統府上班，是多麼愉快的事情，但要告訴賴清德總統，陳佩琪的先生柯文哲至今仍因台灣司法之不公而被關押在大牢中。

陳佩琪喊話，「賴總統可以幫我問問您任命的法務部長嗎，為什麼通過京華城容積率的都委會成員都沒事，只有不知情、 尊重專業，當時忙著疫情的市長有事？ 台灣的司法為什麼會離譜到明目張膽、構陷人入罪到這麼無恥的程度？！」

陳佩琪總結，朱家毅法官9個月前就知道真實原委，「然被告並非都委會之與會人員而無從直接知悉開會情形，自身亦無相關專業，則其主張其信賴形式上具專業性且為多數決之都委會決議，以及具相關專業之彭振聲之意見。」