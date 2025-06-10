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民進黨4共諜起訴 凌濤：吳釗燮重用共諜而不察罪無可赦

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨桃園市議員凌濤。記者潘俊宏／攝影
國民黨桃園市議員凌濤。記者潘俊宏／攝影

北檢偵辦民進黨員遭中國滲透案，今起訴黃取榮、邱世元、吳尚雨、何仁傑等4人，涉犯國安法、國家機密保護法。國政基金會副執行長凌濤表示，國安會秘書長吳釗燮重用共諜而不察罪無可赦，是台灣歷史罪人，吳釗燮究竟有無涉入案情，關乎國家中樞根本，檢調還在等什麼？

凌濤指出，共諜大量滲透民進黨府院黨，重創美國對台灣政府信任，黃取榮、邱世元、吳尚雨、何仁傑等4人，收受中共金額高達828萬，依檢調內容，「黃取榮還找上吳釗燮親信、秘書何仁傑，何在吳釗燮任職外交部長期間，將部長重要行程、會議以及我國與友邦間的外交策略、與外交人員的機密談話等機密資料，黃透過「五子棋」傳給中共情治人員。」

凌濤表示，令國人驚恐的是，何仁傑長期待在民進黨外交系統，從黨走入總統府，再到外交部，跟隨吳釗燮10年之久，機敏資料恐怕早就洩漏光光。

凌濤表示，吳釗燮自2018任職外交部長，台灣跟8友邦斷交，包括多明尼加、布吉納法索、薩爾瓦多、索羅門群島、吉里巴斯、尼加拉瓜、宏都拉斯、諾魯，恐怕就是因為台灣跟友邦的外交策略及機密談判，統統被中共掌握，而如骨牌般遭攔胡斷交。

凌濤質疑，吳釗燮重用共諜而不察罪無可赦，是台灣歷史罪人，吳釗燮本人究竟有無涉入案情，關乎國家中樞根本，檢調還在等什麼？

外交部 吳釗燮 凌濤

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