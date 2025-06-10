立院三讀 志願役加薪3萬元 明年元旦起生效

立法院今天表決通過「軍人待遇條例」第5條修正案，國軍官兵志願役加給每個月增加3萬元，同時明定戰鬥部隊加給、地域加給和超時加起。條文也規定，當消費者物價累計成長率達3%時，各項加給數額就應該適度調整；有關志願役加給增加3萬元部分，將從明年元旦起實施。

修正條文規定，對於在偏遠、特殊地區或國外服役者的地域加給，不得以役別和階級為分級標準，應該依服役地區的偏遠程度與不便性來區分。

修法條文也明訂對戰鬥部隊及戰鬥支援部隊應賦予戰鬥部隊加給，另外對例假有應休假而未休者，也應給予超時加給。國民黨立院黨團指出，針對台海局勢緊張，戰鬥部隊及支援部隊工作負擔加重，現有加給數額翻倍，才能提升官兵進入戰鬥部隊的誘因。同時由於各部隊未能按時休完法定特休假，因此增設超時加給，將未休假日轉換為補償金。

同時，條文也規定，當消費者物價累計成長率達3%時，各項加給數額就應該適度調整，以確保軍人實質收入不受通膨影響。

有關志願役加給增加3萬元部分，規定從明年元旦起實施，其他各項加給則由行政院定之。立委徐巧芯日前解釋，這是給予行政部門有足夠時間充分籌編預算。

民眾黨團版主張提升志願役待遇並法制化，反對齊頭式加薪，少校以下基層士官兵，每月加給從1萬5000元增為2萬5000元，上校及中校從1萬4000元提升為1萬8000元。

在討論發言階段，多位國民黨立委發言結論不忘強調「大惡罷若大成功，台灣民主一場空」，民進黨立委則反嗆在野黨亂刪預算，證明大罷免將會大成功。

表決階段，民眾黨立委針對國民黨團版本兩度棄權，最後在二次投票中以52票贊成、50票反對、8票棄權以2票之差通過國民黨團版本，三讀階段，民進黨要求全案付表決，最後在民眾黨同意支持的情況下，以60票贊成、50票反對的票數通過國民團版本。