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赴警專畢典提3期許 賴清德喊：從人民的需要看見自己的責任

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赴警專畢典提3期許 賴清德喊：從人民的需要看見自己的責任

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導
賴清德總統今出席警察專科學校畢業典禮，提出3項期許，表示威權主義擴張等挑戰，威脅人民安全，希望畢業生終身學習守護人民，秉持視民如親精進為民服務，並團隊合作提升全社會防衛韌性。記者胡經周／攝影
賴清德總統今出席警察專科學校畢業典禮，提出3項期許，表示威權主義擴張等挑戰，威脅人民安全，希望畢業生終身學習守護人民，秉持視民如親精進為民服務，並團隊合作提升全社會防衛韌性。記者胡經周／攝影

賴清德總統今出席警察專科學校畢業典禮，提出3項期許，表示威權主義擴張等挑戰，威脅人民安全，希望畢業生終身學習守護人民，秉持視民如親精進為民服務，並團隊合作提升全社會防衛韌性。

賴清德本月6日出席警察大學畢典致詞表示，不能用吃案方式解決問題，引發警界反彈，今上午出席警專專科警員班正期組42期畢典，致詞內容受關注。

賴清德說，有3個期許，首先，畢業不是追求知識與專業的終點，而是終身學習的起點，要對新事物永遠保持好奇心，特別是科技日新月異、犯罪手法不斷翻新，加上氣候變遷、威權主義的擴張挑戰，都對人民生命財產安全帶來威脅；面對這些新興挑戰，除了要汲取各方經驗、累積專業知識與技能，更要善用AI科技與大數據，持續學習，才能守護人民安全。

第二，期許從人民的需要看見自己的責任，就像前教宗方濟各所說「好的牧羊人要沾滿羊群的氣息」，手中的公權力是人民所賦予，用來保護弱勢、維護人民權益、落實公平正義，他相信大家一定能不負所托，秉持視民如親的精神，持續精進為民服務工作。

第三，期許團結互助、同舟共濟，他去年上任後全力提升台灣的全社會防衛韌性，希望透過強化國防、民生、災防、民主四大韌性，讓國家能因應各種挑戰，穩健前行；提升全社會防衛韌性是跨部會、跨領域、跨專業、公私協力的工作，畢業生未來是提升台灣社會韌性的關鍵骨幹，一定要團隊合作。

他說，政府會進一步建立更具韌性的公共安全保障體系，讓第一線執勤者感受到國家重視、社會支持及制度保障；將持續投注大量資源，改善工作環境、提升福利及各項執勤裝備，讓警、消、海巡獲得更大支持，發揮更大力量。

賴清德總統今出席警察專科學校畢業典禮，提出3項期許，表示威權主義擴張等挑戰，威脅人民安全，希望畢業生終身學習守護人民，秉持視民如親精進為民服務，並團隊合作提升全社會防衛韌性。記者胡經周／攝影
賴清德總統今出席警察專科學校畢業典禮，提出3項期許，表示威權主義擴張等挑戰，威脅人民安全，希望畢業生終身學習守護人民，秉持視民如親精進為民服務，並團隊合作提升全社會防衛韌性。記者胡經周／攝影

賴清德 警察

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