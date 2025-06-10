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綠：國軍加薪已上路 遺憾藍白違反預算精神競相加碼

中央社／ 台北10日電

民進黨今天說，國軍加薪已經上路，國家安全預算更應全面考慮。藍白在立法院挾多數闖關軍人待遇相關條例，用政治角力競相加碼，不僅違反預算精神，更沒有徵詢行政院意見，民進黨深感遺憾。

立法院會上午三讀修正通過軍人待遇條例部分條文，新增志願役加給，未來志願投入軍旅者每月發給新台幣3萬元，明定明年1月1日施行，另外也新增戰鬥部隊加給。

民進黨透過官方臉書專頁發文表示，總統賴清德上任後，要求研議軍人待遇的調整，政府已有具體措施，包括基層國軍加薪最多1萬2000元，4月已正式生效。同時為表達對國軍的禮遇，軍人搭乘國籍航空享優先登機，7月上路。

民進黨說，反觀國民黨、民眾黨立委提出要加碼，卻沒有說明財政來源為何。待遇調整不應該通盤式的喊價，不僅沒有解決問題，反而會製造更多爭議，也變成政治議題。

民進黨質疑藍白，讓官兵所處環境獲得改善與升級，為何要擋國土安全韌性的相關預算；讓官兵維持後勤能量，為何刪除今年國防預算84億元；從法制面著手防止滲透，為何對國安法案一退再退。

民進黨表示，預算法83條明訂，國防相關的特別預算僅能用於「國防緊急設施或戰爭」等，國軍薪資調整仍應編列在年度預算內，藍白對年度預算做過什麼事情，大家都心知肚明。

民進黨說，惡砍國防預算的藍白、漫天喊價的藍白，不是真心為了國家好。調整國軍待遇是一個長期的進程，為了給國軍最大的支持，請藍白放下政治操作，一致對外，一同好好討論法案。

藍白 民進黨 國軍

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