民進黨前黨工涉共諜起訴 凌濤籲檢調還等什麼「快查吳釗燮」

台北地檢署今依違反國安法起訴民進黨前黨工邱世元、黃取榮、吳尚雨、何仁傑等人，國民黨桃園市議員凌濤也在臉書發文，指國安會秘書長重用共諜而不察，是台灣罪人，呼籲檢調約談搜索吳。

凌濤指出，共諜大量滲透民進黨府院黨，重創美國對台灣政府信任，檢方今天起訴黃取榮等人，犯罪事實包含收受中共828萬錢財，依檢調內容，黃取榮還找上吳釗燮親信、秘書何仁傑，何在吳釗燮任職外交部長期間，將部長重要行程、會議以及我國與友邦間的外交策略、與外交人員的機密談話等機密資料，黃透過「五子棋」傳給中共情治人員。

凌濤表示，何仁傑長期待在民進黨外交系統，從黨走入總統府，再到外交部，跟隨吳釗燮10年，機敏資料恐早就洩漏光光。吳2018任外交部長，台灣跟8友邦斷交，包括多明尼加、布吉納法索、薩爾瓦多、索羅門群島、吉里巴斯、尼加拉瓜、宏都拉斯、諾魯，恐怕就是台灣跟友邦的外交策略及機密談判，通通被中共掌握及「攔胡」。

凌濤也說，吳釗燮重用共諜而不察，罪無可赦，是台灣歷史罪人。吳本人究竟有無涉入案情，關乎國家中樞根本，檢調還在等什麼？