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史哲任高鐵董座 許宇甄：踐踏交通專業

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
行政院政務委員史哲將出任高鐵董事長。圖／聯合報系資料照片
行政院政務委員史哲將出任高鐵董事長。圖／聯合報系資料照片

文化部前部長、行政院政務委員史哲將擔任高鐵董事長，國民黨立委許宇甄今批，這是一場毫無專業可言的政治酬庸，這項任命根本是踐踏交通專業、踐踏人民信任的荒唐安排。

許宇甄表示，史哲長年耕耘文化領域，歷任文化部長、高雄市副市長、文化局長、新聞處長，與鐵道、交通、營運或工程完全無關，既非交通專才，也非技術背景人士，更無大型公共運輸經營歷練。如今卻憑空落地，接掌高鐵這樣專業密集、攸關國家戰略運輸的關鍵職位，荒謬至極。

許宇甄怒批，史哲才因職場霸凌爭議黯然下台，未經任何檢討、未經冷卻期，轉眼就以「行銷專才」之名重新上位擔任高鐵董事長，每月領高薪近40萬，簡直是對公務倫理與全民納稅錢的羞辱。賴清德政府這種作法不是用人唯才，是用人唯親；不是政治任用，是派系分贓。

許宇甄進一步指出，現任高鐵董事長鄭光遠上任不到半年，具備交通專業背景，願意接受調任台鐵、承擔改革重任並自願降薪20萬，展現誠意與責任感。反觀史哲毫無交通背景，卻被安插進高鐵董座，這種明目張膽、囂張跋扈的作為，根本是對專業與體制的侮辱及踐踏。

許宇甄強調，這已非賴清德政府首次人事亂象。從陳世凱「外行領導內行」出任交通部長，到如今史哲空降高鐵，民進黨政府一再用派系酬庸挑戰社會底線，無視人民觀感、踐踏專業價值。高鐵不是派系分贓的提款機，更不是政治再就業的庇護所。

許宇甄嚴正呼籲賴清德總統，立即撤回荒謬任命，回到公開、透明、專業的人事標準。否則只會讓努力奉公的基層公務員徹底心寒，讓國家機器完全淪為民進黨派系的工具，讓人民再一次對這個政府失望透頂。

國民黨立委許宇甄。圖／聯合報資料照
國民黨立委許宇甄。圖／聯合報資料照

高鐵 許宇甄 史哲

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