世壯運台灣消失與否再掀論 侯友宜：所有問題我負責

雙北世壯運上月落幕，閉幕典禮「台灣」歌詞兩字消失，今天新北市議會總質詢仍是熱門討論話題。民進黨團議員認為，本該讓世界看見台灣，台灣卻在閉幕典禮消失，雙北當初說得有多好，結果就有多差。侯友宜表示，歌曲都有合法授權，不是故意消音，且活動台灣沒有消失，也呈現台灣多元文化，他是世壯運主辦單位，任何決定、有不同聲音，「都由侯友宜負責」。

今上午總質詢由英系議員小組持續猛攻，黨團總召廖宜琨說，雙北花了這麼多錢，也籌辦4年，幾乎看不到新北市角色，好像是「台北市世壯運」，甚至「靠北世壯運」臉書粉絲人數4.6萬人，運超越主辦方臉書粉絲團4萬人，廖宜琨拿出台灣圖卡，強調應全力打拚讓世界看見台灣，但台灣卻消失了。

侯友宜指正說，「議員你的圖少了澎湖、金門、馬祖」。

市議員周雅玲說，雙北世壯運結束了，但現在還有一場加開延長賽，就是雙北在「踢足球」，到底為何會把歌詞「我台灣來欸」改「阮作伙來欸」，台灣兩個字被主辦單位活生生拿掉，到底是誰決定的？是誰下指令？

侯友宜說，啦啦隊應援主題曲是按照世壯運相關規定改編，改編詞句很多，不用刻意把這一句扭曲，當天新北統計4萬多人，侯也嗆，「閉幕典禮你們也都沒有參加」。

文化局長張䕒育說，改場是團隊創意表演，呼應世壯運「We are the world」；侯友宜說，「我是世壯運主辦單位，任何決定、有不同聲音，都由侯友宜負責」。

市議員張嘉玲持續猛攻，到底改詞侯市長是先知不知情，要不要清查？侯強調，不管事先知不知道，所有活動侯友宜負責，台灣沒有消音，那是改編曲，「你們很怕我負責？」

「膨風水雞刣無肉。」張嘉玲指出，當初活動跟北市講得多好，實際卻是很落漆，從場館接駁、到選手名牌等，相關單位根本沒有準備好。

市議員鄭宇恩則說，2017年奧克蘭花了不到5億元，經濟效益達到15.3億元，雙北花了18.8億元，根據奧克蘭先前的參數計算，這次大概只有6.9億到8.3億元。

體育局長洪玉玲說，本次比賽報名人數是歷屆第二高， 兩個城市基礎條件不一樣，比賽內容也不同，不應該這樣比較。

侯友宜說，議員自己計算的經濟效益內容他尊重，一定會在國際總會要求下，提供詳細成果報告。

市議員彭佳芸、鍾宏仁也提到「壯寶」未來何去何從，侯友宜說，壯寶所有肖像權雙北都可以使用，未來包括銀髮俱樂部、長青運動會、壯年活動都可以出現。