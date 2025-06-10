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議員籲支持636億追加預算 盧秀燕：何不與原本補助款一起發

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
民進黨議員李天生（左）等人呼籲，盧秀燕應支持政院提出的636億元追加預算，趕快通過可以用於各項福利建設，比如提高生育津貼。記者陳敬丰／攝影
民進黨議員李天生（左）等人呼籲，盧秀燕應支持政院提出的636億元追加預算，趕快通過可以用於各項福利建設，比如提高生育津貼。記者陳敬丰／攝影

行政院統刪地方一般性補助款25%，引起多縣市不滿，政院再提出追加預算636億元，希望立院支持通過。台中市綠營議員今天呼籲市長盧秀燕發揮影響力，支持追加預算；盧回應，政院何不把原本的補助款發給地方，再追加636億元？

台中市議會今天進行市政總質詢。民進黨籍議員李天生指出，台中的育兒生育津貼1胎2萬元，是六都最低，也造成台中生育率僅排六都第四，要代表年輕父母向市府請命，希望提高補助。

民政局長吳世瑋表示，提高生育津貼可以讓生育率短期內上升，但與長期人口增加不一定成正比，以台中為例，出生率雖排六都第四，0到2歲人口占總人口比例排到六都第二，僅遜於桃園，部分鄉親可能因為生育津貼較高，在他縣市生小孩，但台中較適合發展，孩子出生後搬到台中。

盧秀燕表示，台中的人口移入率排在六都前段，生育津貼與城市人口沒有必然關係，不過的確不是不能考慮提高，她上任後也把原本補助的1萬元翻倍調漲為2萬元；但調漲的基礎是財務許可，目前台中的一般性補助款還有32億元卡在中央手上，有時候不是不想做，是財務預算有空缺。

李天生說，既然如此，希望盧秀燕發揮影響力，支持行政院提出的636億元追加預算；立法院審查預算會砍，也可以追加，砍了2000多億元，追加636億元不為過，追加預算趕快通過，幫助地方建設。

盧秀燕回應，目前有3種方案，第一種是統刪一般性補助款，也不通過追加預算，第二種是統刪補助款，透過追加預算補回，她更希望是第三種，既依法發放原來的地方性補助款，再追加636億元預算；「追加」就是要增加，政府預算被統刪可以自己節省，不要影響一般民眾。

台中市長盧秀燕表示，政院既然要追加636億元預算，何不把原本統刪的一般性補助款一起發放？記者陳敬丰／攝影
台中市長盧秀燕表示，政院既然要追加636億元預算，何不把原本統刪的一般性補助款一起發放？記者陳敬丰／攝影

追加預算 補助款 生育率

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