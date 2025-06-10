綠營涉共諜案今被起訴 藍委質疑檢調為何沒查吳釗夑？

國安會秘書長吳釗夑任外交部長期間幕僚何仁傑、前民進黨工黃取榮等4名與民進黨有關人士今天因共諜案被起訴。國民黨立委葛如鈞呼籲，檢調等單位千萬不可以「打蒼蠅，不打老虎」，質疑為何沒查國安會秘書長吳釗燮？

總統府被共諜滲透案，台北地檢署今天依國家機密保護法「洩漏及交付經核定國家機密於大陸地區」等罪嫌起訴何仁傑、黃取榮及前民進黨工邱士元、吳尚雨等4人，具體求刑5年至9年以上徒刑。黃取榮涉犯發展組織罪嫌部分，今天也一併由台灣高等檢察署依發展組織罪嫌起訴，今早4人均移審台北地方法院。

國民黨立委黃建豪表示，共諜案大家都非常關注，國民黨團也期待國安會等相關部門能確實把共諜都挑出來，但也要利用該案例呼籲民進黨，不要對不同意見一路都抹成中共同路人，因為現在的事實證明，所謂中共同路人、這些共諜，都在政府機關裡面，甚至是在民進黨中央黨部、國會辦公室中。

黃建豪也示警，現在有4個共諜，那就表示還有可能潛在更多共諜潛伏在政府重要機關裡，包含今天國民黨團討論的資安外洩問題，會不會也是相關的計畫？期待政府把時間精力好好花在實質威脅，而不是在鬥爭在野黨。

葛如鈞呼籲，大家都非常重視共諜案，國安也正在查，但千萬不可以「打蒼蠅，不打老虎」，有無調查訊問吳釗燮？吳的辦公室又搜查了沒？結果在野黨中，剛選完總統的民眾黨前主席柯文哲，相關辦公室遭旋風式搜查、擴大搜查，不在清單上的也來搜查。

葛如鈞質疑，檢調等相關單位為何沒有對比處理更加嚴重的案件？共諜案不嚴重嗎？與此同時，吳釗燮竟還在對美談判的關稅當中，現在還赴外交涉當中，這是政府處理共諜案的方式嗎？現在民進黨已經被自己的雙標自我分化了，「紅孩兒」陸續出現了，請好好調查，毋枉毋縱。