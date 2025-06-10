共諜案 檢方痛斥黃取榮、何仁傑編造謊言誤導偵辦方向 求刑9年以上
民進黨前黨員黃取榮涉嫌從2017年起長期刺探收集國家秘密交給大陸，賺取報酬，情節重大，台北地檢署今偵結起訴黃等4人，其中檢方痛批黃取榮、何仁傑始終否認犯行，屢次信口編造謊言，意圖誤導偵辦方向，態度不佳，依國家秘密保護法起訴，具體求刑9年以上有期徒刑。
檢方起訴，黃取榮、邱世元為獲取大陸地區情工人員不法報酬，竟向任職政府部門具有忠誠、保密義務的何仁傑、吳尚雨，刺探、收集國家機密或公務上秘密交付大陸地區，期間非短，犯罪情節重大，均犯國家機密保護法第32條第2項「洩漏及交付經核定之國家機密於大陸地區罪嫌」、國家安全法第7條第2項「為大陸地區洩漏、交付及傳遞關於公務上應秘密消息罪嫌」，以及洗錢防制法第洗錢罪嫌。
檢方痛批，黃取榮、何仁傑偵查中始終否認犯行，屢次信口編造謊言，意圖誤導偵辦方向，犯後態度不佳，2人犯罪所得分別收受大陸地區情工人員工作報酬新台幣607萬7500 元、221萬6924元。
檢方對黃取榮2罪求刑量處9年以上有期徒刑及8年以上有期徒刑，洗錢罪嫌求刑1年6月以上；邱世元求刑7年以上，惟歷次審判請審酌是否得減輕其刑，洗錢罪求刑1年以上。
何仁傑曾任國安、外交部會首長核心幕僚，竟罔顧國家對其栽培及信賴，明知交付資訊的會流向大陸，仍洩密且犯罪時間甚長、洩漏的外交資訊重要機敏，甚已由被告黃取榮透過特定通訊軟體傳送大陸地區，造成國家安全重大危害，犯罪情節嚴重，依國家機密保護法第 32條第2項「洩漏及交付經核定國家機密於大陸地區罪嫌」求刑9年以上。
吳尚雨恣意配合被告邱世元刺探，將重要機敏資訊洩漏、交付予被告邱世元，犯罪情節亦非輕微，依國家機密保護法32條第1項「洩漏及交付經核定國家機密罪嫌」求刑5年以上。
另，黃取榮為大陸地區發展組織部分，涉犯國家安全法第7條第1項「發展組織罪嫌」第一審管轄權屬於高等法院，已由台灣高等檢察署依法偵辦依法。高檢署同步於今日起訴黃取榮。
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