史哲任高鐵董座 葛如鈞：非專業任命拿人民性命開玩笑

文化部前部長、行政院政務委員史哲將任高鐵董事長，在野黨批酬庸。國民黨立委葛如鈞今日質疑，史哲擔任高鐵董事長，這會讓民眾對於相關專業任命感到不可信任，連自然人憑證都被國內公民營銀行不信任，非專業任命若再繼續下去，是拿國家的發展、人民的性命開玩笑。

針對史哲將任高鐵董事長，葛如鈞說，「雖然我們是在野黨，但我們不會想要唱衰台灣發展以及交通安全」，但是民進黨政府酬庸已經變成一種習慣，民眾有這樣的感受。包含文化部前部長可以帶團，做美國關稅的談判，現在文化部前部長可以擔任高鐵董事長，這其實很明確的會讓人民對於相關專業任命感到不可信任。

葛如鈞批，正是因為疑似酬庸的習慣以及非專業任命，才造成現在Google全面撤銷對台灣的信任憑證的預設基礎，以及全面的不信任，非專業任命造成很多資安的破口，詐騙持續升高。現在連自然人憑證，我國自己的公營、民營銀行有17家都說不信任、不接受，這種非專業任命若再繼續下去，完全是拿國家的發展、人民的性命在開玩笑。

葛如鈞指出，高鐵董事長的薪資，比非常辛苦的台鐵董事長薪資更高的，不在於高鐵董事長的座位比較高級，而是在於高鐵的速度比較快，可能風險比較高，所需要的技術以及相關的量能是比較強的，那應該選擇一個對於交通事務更加嫻熟的人擔任。