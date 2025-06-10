影／ 總統府被共諜滲透 民進黨4名前黨工起訴 今移審法院

總統府被共諜滲透案，台北地檢署羈押4名民進黨前黨員黃取榮等被人，今天依國家機密保護法「洩漏及交付經核定國家機密於大陸地區」等罪嫌起訴4人，具體求刑5年至9年以上徒刑，認定黃取榮、邱世元分別收受大陸地區情工人員工作報酬新台幣 607萬7500元、221萬6924元。黃取榮涉犯發展組織罪嫌部分，今天也一併由台灣高等檢察署依發展組織罪嫌起訴，今早4人均移審台北地方法院。

檢調追查，民進黨新北市議員李余典前特助黃取榮，因曾在大陸經商多次出入大陸地區，遭中共情治人員吸收，返台以情報換取金錢；黃取榮涉找上好友、民進黨民主學院前副主任邱世元，吸收時任賴清德副總統機要吳尚雨，及國安會秘書長吳釗燮擔任外交部長時的核心助理何仁傑。

檢方查出，黃取榮涉透過邱世元，從吳尚雨手中拿取賴清德出訪友邦等機敏資料，賴擔任總統後，吳尚雨手任職總統辦公室聘用諮議；另何仁傑涉交付公務機密文件給邱、黃，再轉交給中共情治人員，依資訊重要性、機密性取得不等金錢。

北檢指揮調查局今年2月18日首度搜索約談，翌日黃取榮、邱世元羈押禁見，2月23日第2波搜索拘提遭總統府解除職務的吳尚雨到案，訊後同樣收押禁見，直至4月10日第3波搜索拘提何仁傑，累計黃、邱、吳、何等4人羈押禁見。全案人犯在押將屆滿4個月，檢方預計本月偵結。另，立法院前院長游錫堃辦公室助理盛礎纓也涉共諜案，日前遭約談後以20萬元交保，盛礎纓與黃等4人皆已遭民進黨開除黨籍。