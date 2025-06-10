前民進黨黨工涉共諜案 北檢起訴黃取榮等4人

川普這一任，已經不是語不驚人死不休而已，他傾全力擴張總統權力，根本不在乎既有體制的規範。川普一項項行行命令祭出，根本不在乎國會、司法系統，更不在乎聯邦與州權力的分際，川普會派兵赴加州「鎮暴」，就是場發揮極致權力的政治秀，挑戰州長權力，也挑戰著美國民主憲政的韌性與極限。

2025-06-10 05:50