快訊

熱帶性低氣壓上午8時生成 準「蝴蝶」最新路徑潛勢預報曝光

真實人生／被偷走大學資格的女孩 羅彩霞逆襲當上律師

WWDC 2025／蘋果iOS 26功能大翻新！相機APP極簡化、可一對一口語翻譯

前民進黨黨工涉共諜案 北檢起訴黃取榮等4人

中央社／ 台北10日電

台北地檢署偵辦前民進黨黨工涉共諜案今天偵查終結，依違反國家安全法、國家機密保護法等罪起訴前黨工邱世元、黃取榮、吳尚雨、何仁傑。4名被告目前在押，將移審台北地方法院。

檢調調查，新北市議員李余典前特助黃取榮曾在中國經商，疑似遭中國情治單位吸收，返台後探詢政治情資，涉嫌透過同為民進黨黨工的邱世元，分頭向總統府總統辦公室前諮議吳尚雨、國安會秘書長吳釗燮擔任外交部長時的秘書何仁傑刺探、蒐集包括總統與副總統參訪友邦的公務秘密。

北檢今年2月間發動搜索，並約談黃男、邱男到案，訊後將2人聲押禁見獲准，隨即再針對吳男發動搜索，訊後將吳男聲押禁見獲准。檢察官過濾扣案卷證，認為何男犯罪嫌疑重大，4月間針對何男展開搜索，訊後聲押禁見獲准。

此外，前立法院長游錫堃辦公室助理盛礎纓涉嫌在海外收中國情治單位現金與虛擬貨幣，疑提供立法院機密資料。北檢4月間約談盛女到案，訊後諭令新台幣20萬元交保並電子監控，這部分另案偵辦中。

民進黨中評會5月間已開會達成一致決議，將5名涉案黨員邱世元、黃取榮、何仁傑、吳尚雨、盛礎纓予以除名並開除黨籍。

黨工 聲押 民進黨

延伸閱讀

反擊民進黨指認知作戰 國民黨酸全黨護航沈伯洋父：雙標到自己都混亂？

5400噸廢棄物毀屍滅跡 新北檢起訴非法出口環保公司

男子戒護就醫欲脫逃攻擊北所人員致傷 新北檢起訴

罷雙吳失敗讓藍基層士氣低迷？藍黨工：反激起鬥志

相關新聞

影／ 總統府被共諜滲透 民進黨4名前黨工起訴 今移審法院

總統府被共諜滲透案，台北地檢署羈押4名民進黨前黨員黃取榮等被人，今天依國家機密保護法「洩漏及交付經核定國家機密於大陸地區...

軍人加薪不應齊頭式平等 黃國昌今拋民眾黨團版本

立法院會今日審查「軍人加薪」相關法案，民眾黨立法院黨團一早舉行記者會，黨團總召黃國昌說明民眾黨團主張，批國民黨版是「齊頭...

網問「恐嚇信」嫌犯找到沒？沈伯洋：再問一次就告人

民進黨立委沈伯洋4月17日在臉書發文，聲稱收到一封恐嚇信，要對他的妻女下手，但也被質疑，是否有自導演可能。近日，一位網友...

史哲任高鐵董座 葛如鈞：非專業任命拿人民性命開玩笑

文化部前部長、行政院政務委員史哲將任高鐵董事長，在野黨批酬庸。國民黨立委葛如鈞今日質疑，史哲擔任高鐵董事長，這會讓民眾對...

黨外在野大聯盟將成立 侯友宜：尊重每個人表達方式

前立委郭正亮、鄭麗文、中研院院士陳培哲、馬英九基金會執行長蕭旭岑、網紅「館長」陳之漢、北一女教師區桂芝等人，明天將宣布成...

【總編開箱】川普吃定了民主黨 和賴清德整藍營一樣毒辣

川普這一任，已經不是語不驚人死不休而已，他傾全力擴張總統權力，根本不在乎既有體制的規範。川普一項項行行命令祭出，根本不在乎國會、司法系統，更不在乎聯邦與州權力的分際，川普會派兵赴加州「鎮暴」，就是場發揮極致權力的政治秀，挑戰州長權力，也挑戰著美國民主憲政的韌性與極限。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。