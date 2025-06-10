網問「恐嚇信」嫌犯找到沒？沈伯洋：再問一次就告人

民進黨立委沈伯洋4月17日在臉書發文，聲稱收到一封恐嚇信，要對他的妻女下手，但也被質疑，是否有自導演可能。近日，一位網友在沈伯洋臉書留言詢問，是否找到寄信者。沈伯洋留言回覆，「繼續再問恐嚇家人，我一定告，因為你們就是一直不斷地暗示是自導自演」。

這位網友留言，「兩個月了，恐嚇家人的網友到底找到了沒？」沈說，案子都已經在警政署了，他現在已經警告這位網友了，再留一次，他一定告。

沈伯洋指出，「你們留言的方式根本不是在關心，不然我們就來法院看到底什麼叫做關心？你很常在這邊留言，完全就是在暗示自導自演，已經是成年人了，自己講話自己就要負責。」