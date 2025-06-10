館長攜手區桂芝！黨外在野大聯盟明成立 2028要賴下台

前立委郭正亮、鄭麗文、中研院院士陳培哲、馬英九基金會執行長蕭旭岑、網紅「館長」陳之漢、北一女教師區桂芝等人，明天將宣布成立「黨外在野大聯盟」。鄭麗文昨表示，主要是想集結不同光譜的人共同對話，再現黨外精神，提出不同於賴清德總統的主流論述，在二○二八年讓賴清德總統下台。

鄭麗文表示，今年初受七十五位學者聯合發出聲明「捍衛台灣民主法治與和平安全」啟發，她五月開始聯繫大家，主要是見賴總統不斷踩民主最後防線、動用司法整肅異己、用國安法庭扣人紅帽子等，實在看不下去，決心串連不同政治光譜的人團結起來，共同捍衛民主。

鄭麗文此時邀請多名發起人組「黨外在野大聯盟」，也引發外界揣測是為了搶救「大罷免」？鄭麗文澄清，「不是為了搶救大罷免」，而是希望聯盟能運作三至五年時間，不斷公開討論、拋出論述，甚至進入校園舉辦講座，目標是在二○二八年讓賴總統下台，完成政黨輪替；等到政黨輪替後，又成為監督新政府的力量。

鄭麗文昨下午發出採訪通知，明天將舉辦「黨外在野大聯盟」成立大會，發起人名單包括行政院前發言人孫立群、前農委會主委陳保基、前衛生署藥政處長王惠珀等馬政府時期官員，以及陳培哲、學者馮建三、廖元豪、施正鋒、包正豪、何思慎、傅大為等人，另外還有秋鬥總指揮林子文、社運人士鄭村棋等人。

陳培哲表示，參與發起「黨外在野大聯盟」，最重要的就是反對大罷免，維護民主政治的基本原則，包含維護國會監督執政的權力，以及大選神聖的性質。他說，當今國會多數黨是在野黨，不能透過現在這種局部選舉、罷免某些委員的方式，來推翻全面性的選舉結果；他更擔心往後若執政者在國會不占多數，也照這種狡猾的方法推翻大選的結果。

施正鋒表示，民進黨現在朝小野大就這麼霸道，若讓他罷免成功，不是更囂張嗎？

他說，在野黨之間，藍白要共同合作，許多國民黨菜鳥立委服務還無法累積，國民黨內部又牽涉黨主席選舉等，鄭麗文集結一群人，是要鼓勵年輕人、督促藍白要合作，一起守護民主。