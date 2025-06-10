雙鐵人事大地震！史哲接高鐵董座 藍批酬庸綠也質疑

雙鐵人事大地震。鐵道圈近日盛傳文化部前部長、行政院政務委員史哲將轉任高鐵董事長，政院人士昨晚證實，此人事案已經行政院核定；現任高鐵董事長鄭光遠則轉任台鐵董事長，仍待政院核定。至於史哲業務將由誰承接、是否再補一名政務委員，目前尚未定案。

台鐵前董事長杜微今年三月卸任後，由交通部政務次長伍勝園代理董座職務已逾兩個月，台鐵新任董事長昨天傳出將由鄭光遠接任，並於七月救火上陣；高鐵總經理由高鐵資深副總陳惠裕升任。鄭光遠接下改革台鐵任務，月薪估至少減廿萬元。

今年五十五歲的史哲，曾任文化部長、高雄市副市長、高市府文化局長、新聞處長、台灣港務公司董事、行政法人高雄流行音樂中心董事長、行政院勞委會勞工保險局總經理。由於長年關注文化領域，政委任內主要掌管文化業務，督導文化部、客委會、故宮、交通部觀光業務、內政部新住民事務及若干教育部業務，上任後協助推動海外圓夢基金、運動部成立等事宜。但史哲爭議也不少，曾爆出他在文化部長任內時常開會罵人、拍桌動怒，吃到軟掉的薯條就會破口大罵。

知情人士指出，政府部門決定讓史哲到高鐵服務，主要想借重史哲在地方政府的經驗及行銷能力，能在高鐵南延、北延時協助溝通，以及強化高鐵行銷的技能，因此做出易將決定；但也有內部人士質疑，史哲一來沒有交通背景，二來過去也沒看到所謂的行銷才能，高鐵目前各方面都發展成熟，短時間恐難看到具體精進亮點。

台灣高鐵董事長鄭光遠將轉任台鐵董事長。本報資料照片

史哲將出任高鐵董事長，在交通圈引發議論，有卸任官員第一時間的反應是「開玩笑吧？」直言這樣的安排擺明了把高鐵董事長的位子挪出來給史哲，「我是鄭光遠的話就退休，絕不接台鐵」。民進黨內也不乏質疑聲浪，認為史哲過去大多接掌文化業務，與新業務專長不符，也讓人更好奇是否為新政委人選鋪路。

國民黨立委林沛祥批評「明顯是酬庸」，縱觀史哲過去經歷，不管是在高雄市、台中縣及文化部，都跟交通、甚至工程面完全無關，結果突然空降當高鐵董事長，而原董事長才就任不到半年，種種跡象令人起疑；未來任何人事任命，其實都考驗賴清德總統到底用人唯才？還是用人唯親？

今年七十一歲的鄭光遠，為國立交通大學交通運輸研究所博士、美國麻省理工學院航運管理研究所碩士，曾任長榮航空董事長、長榮集團義大利海運副董事長，二〇一四年接任台灣高鐵執行長，二〇一八年高鐵公司章程修訂後，執行長職稱調整為總經理，今年二月接任高鐵董座。

據了解，目前鄭光遠月薪上看卅九萬，台鐵董座薪資比照國營企業，月薪約十九點一萬元，且台鐵福利及獎金也不如高鐵，也就是說，鄭光遠接任台鐵董座，月薪估至少減廿萬元。