2028中火無煤有難度？盧秀燕：絕對可行

「中火無煤」爭議，台電董事長曾文生昨再度表示，二○二八年達成中火無煤不具可行性，台電規畫二○三四年達成中火無煤目標。

台中市長盧秀燕回應，中火、台中海線二○二八年前會新增三部燃氣機組，足以取代燃煤機組發電量，二○二八年全面燃氣化絕對可行；呼籲中央要信守承諾，不要讓台中市多年努力前功盡棄。

曾文生昨接受廣播節目「ＰＯＰ撞新聞」專訪，指非核家園後多次被質疑缺電，但中火如果三年內無煤，減少五百萬瓩的機組不會有問題，這必須要有根據，「台電從不反對中火無煤，但需要時間把替代機組興建起來」。

他強調「中火無煤」是台電既定計畫，但這不是意願問題，政治決定是表現人民偏好，但基本技術、科學問題也要面對。

曾文生說，二○二八年會有二部燃氣機組可上線，共二六○萬瓩裝置容量，目前中火共十部機組，每部五十五萬瓩裝置容量，二○二八年全關掉，從過去經驗來看沒有可行性，環評承諾中要二○三四年才行。

盧秀燕昨在議會總質詢表示，中市府堅持立場，換來中火、海線增設燃氣機組，二○二八年前會有三部機組上線，每部可抵二點五到三部燃煤機組，發電量足以取代燃煤機組，中央若有決心，二○二八全面燃氣化是做得到的。

盧秀燕說，台電員工長期負責穩定供電，因為台灣沒有天然資源，規畫多元能源並行的「雞尾酒式發電」，讓台灣有乾淨便宜的電力，但現在執政黨有他們的神主牌，台電每天戰戰兢兢調度電力。

盧批評，中央態度是「順我者昌、逆我者亡」，意見不一樣的人都要倒楣，台電人員都是電力專家，如果他們不配合，甚至被迫說出違背專業的話，都是不得已的，令人感到遺憾。

她說對無煤中火很堅持，好空氣要自己爭取，從以前到現在態度一致，因為夠堅持才能連任市長，會堅持到最後一秒鐘。