卓揆「輪迴說」…童子瑋叫陣林沛祥 國民黨發言人反擊

基隆市立委林沛祥指行政院長卓榮泰用「輪迴說」，勒索國會爭取預算，是亞洲民主的一大敗筆。基隆市議長童子瑋反諷國民黨，惡意罷免用盡偽造手段，最後全軍覆沒，請問又算是什麼？國民黨基隆市黨部發言人黃申棟反擊，童的每句話都是在幫中央甩鍋，沒有一句為基隆討公道。

卓榮泰7日針對預算審查提出的「輪迴說」招致藍營嚴詞抨擊。林沛祥8日說，在民主法治國家中，很少見到閣揆、總理、行政院長，對國會用勒索的方式要求支持跟增加預算，民主法治國家中，都是必須透過協調、溝通、說服，而不是用恐嚇、威脅的方式。

童子瑋今天在Threads貼文說，「拜託這位大哥」，從新國會上任到現在，藍白國會才是「勒索增加預算」（還記得原民禁伐補償嗎？），沒有要溝通協調、強行刪除中央預算，甚至通過被大法官宣判違憲的法案，這才是亞洲民主的敗筆好嗎？

童子瑋認為，現在會變成這樣，是藍白要求行政院「自行調整刪減636億元」，才讓卓揆巧婦難為無米之炊。藍白立委惡意破壞體制，卻不斷扭曲，心態實在是太壞了。說到亞洲民主的一大敗筆，他想問國民黨主導各項惡意罷免，用盡各種偽造手段，最後還全軍覆沒，請問又算是什麼？

黃申棟用「你不是總統府發言人，但你真的很像」評論童的貼文，基隆的補助款被砍，行政院說是因為「預算被藍白亂刪」，基隆的建設經費被凍結，行政院說「自己沒錢繳電費，要向台電借電費來開會」，講這種話，請問民進黨當人民是傻子嗎？

黃申棟說，刪完預算，整體預算總額還比去年多，民進黨自導自演的預算鬧劇，目的就是為了後續可以肆無忌憚地要錢。卓榮泰竟然說，支持中央預算的立委所屬地方政府優先補助，不支持的依法酌減。