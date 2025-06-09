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「明顯是酬庸」林沛祥轟史哲空降高鐵董座：與過去經歷完全無關

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委林沛祥。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委林沛祥。圖／聯合報系資料照片

自由時報報導文化部前部長史哲將出任高鐵董事長，國民黨立委林沛祥晚間批評「明顯是酬庸」，史哲過去經歷中不要說跟交通，甚至跟工程完全無關，結果今天突然空降當高鐵董事長，而原董事長才就任不到半年，種種跡象令人起疑；未來任何人事任命，其實都考驗賴清德總統到底用人唯才？還是用人唯親？

自由時報報導，政府高層已內定史哲出任高鐵董事長，現任高鐵董事長鄭光遠則將轉任台鐵董事長。相關人士指出，主要考量點在於高鐵未來不論是北延或南延，都需要與地方政府充分溝通並獲得配合，可借重史哲在地方政府的經驗，且現營運與安全已成熟，尚待強化行銷，這正是史哲強項。

林沛祥批評，這人事任命很明顯就是酬庸，縱觀史哲過去經歷，不管是在高雄市、台中縣及文化部，都跟交通、甚至工程面完全無關，結果今天突然直接空降到當高鐵董事長，而原本的高鐵董事長鄭光遠還任職不到半年，這種種跡象令人起疑，未來不只是史、鄭兩董事長，行政院未來人事調動都是影響中華民國政局很重要的部分，也是考驗賴清德用人到底是用人唯才還是用人唯親。

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